https://sputnik-georgia.ru/20250203/prezident-gruzii-vystupit-na-otkrytii-vesenney-sessii-v-parlamente-291996908.html

Президент Грузии выступит на открытии весенней сессии в парламенте

Президент Грузии выступит на открытии весенней сессии в парламенте

Sputnik Грузия

В течение недели парламент рассмотрит в ускоренном порядке законодательный пакет о внесении изменений в "Кодекс об административных правонарушениях" 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T23:29+0400

2025-02-03T23:29+0400

2025-02-03T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии XI созыва откроется 4 февраля ежегодным отчетом президента Грузии Михаила Кавелашвили, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро в понедельник. Выступление президента будет посвящено важнейшим для страны вопросам. Спикер парламента ознакомил членов Бюро с вопросами повестки дня и новыми законодательными инициативами пленарных заседаний 4-7 февраля. В ходе текущей сессии депутаты также обсудят проект постановления парламента, подготовленный по инициативе фракции "Грузинская мечта", который касается создания временной парламентской следственной комиссии по расследованию деятельности режима и его политических деятелей в 2003-2012 годах. Запуск правовой процедуры для признания неконституционными "Нацдвижения", партий-наследниц и сателлитов был предвыборным обещанием "Грузинской мечты". О возможном привлечении этих партий к ответственности в правящей команде вновь заговорили после выборов. Как заявил ранее премьер Ираклий Кобахидзе, отказ сотрудничать с комиссией предусматривает уголовное наказание. Чем будет заниматься следственная комиссия Временная следственная комиссия будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля. По утверждению лидеров правящей партии, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа. В том числе это: Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима временная следственная комиссия будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября. На данный момент в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, по итогам выборов 26 октября работают лишь две: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживающая ее "Сила народа". У них всего 89 депутатских мандатов из 150. Остальные мандаты распределены между четырьмя политическими силами: "Единство – национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и " За Грузию", которые отказались признавать результаты парламентских выборов и работать в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии