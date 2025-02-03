https://sputnik-georgia.ru/20250203/skolko-medaley-zavoevali-gruzinskie-dzyudoisty-na-turnire-bolshogo-shlema-v-parizhe-291985401.html

Сколько медалей завоевали грузинские дзюдоисты на турнире Большого шлема в Париже

Сколько медалей завоевали грузинские дзюдоисты на турнире Большого шлема в Париже

Sputnik Грузия

Турнир Большого шлема по дзюдо прошел в Париже 1-2 февраля. Сборную Грузии на турнире представляли 14 дзюдоистов 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T12:52+0400

2025-02-03T12:52+0400

2025-02-03T12:52+0400

спорт

грузия

новости

франция

париж

лука майсурадзе

важа маргвелашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24487/38/244873887_0:10:1000:573_1920x0_80_0_0_f161dfab49d66e3a05eb956a7aef8693.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завершила выступление на турнире Большого шлема в Париже с двумя медалями. Турнир Большого шлема по дзюдо прошел в Париже 1-2 февраля 2025 года. До 300 дзюдоистов из 50 стран соревновались в столице Франции в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и +100 кг у мужчин, до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и +78 кг для женщин. Сборную Грузии на турнире представляли 14 дзюдоистов. Серебряную медаль для сборной Грузии завоевал чемпион мира и Европы Лука Майсурадзе (90 кг). В финале дзюдоист в дополнительное время уступил корейцу Киму. Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевал бронзовую медаль турнира. Грузинский дзюдоист одержал победу иппоном над выступавшим под нейтральным флагом Мурадом Чопановым. Ираклий Деметрашвили (+100 кг) и Заур Двалашвили (81 кг) уступили своим соперникам в репешаже – утешительном поединке. Ника Харазишвили (90 кг), Коте Капанадзе (81 кг) и Николоз Заалишвили (100 кг) выбыли из турнира Большого шлема на ранней стадии. В 2024 году сборная Грузии по дзюдо выступала в Париже в составе 13 дзюдоистов и завоевала только одну медаль – серебро завоевал Георгий Чихелидзе (73 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

франция

париж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, франция, париж, лука майсурадзе, важа маргвелашвили