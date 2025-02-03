https://sputnik-georgia.ru/20250203/strashnaya-statistika-v-dtp-v-gruzii-v-2024-godu-pogibli-pochti-poltysyachi-chelovek-291968358.html

Страшная статистика: в ДТП в Грузии в 2024 году погибли почти полтысячи человек

Страшная статистика: в ДТП в Грузии в 2024 году погибли почти полтысячи человек

Sputnik Грузия

Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T10:52+0400

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2025-02-03T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека, из них девять детей, говорится в материалах на сайте МВД страны. По данным ведомства, в 2024 году в Грузии произошло 5 866 аварий с тяжкими последствиями. В ДТП пострадали 7 587 человек. При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии. На эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 1 787 таких авариях погибли 96 и пострадали 2 893 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 766 таких авариях погиб 101 и пострадали 1 780 человек. Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 792 авариях по этой причине погибли 16 и пострадали 826 человек. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота. Меры безопасности и реформы Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В 2019 году был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности. Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети. В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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