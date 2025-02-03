https://sputnik-georgia.ru/20250203/strashnaya-statistika-v-dtp-v-gruzii-v-2024-godu-pogibli-pochti-poltysyachi-chelovek-291968358.html
Страшная статистика: в ДТП в Грузии в 2024 году погибли почти полтысячи человек
Страшная статистика: в ДТП в Грузии в 2024 году погибли почти полтысячи человек
Sputnik Грузия
Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии 03.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека, из них девять детей, говорится в материалах на сайте МВД страны. По данным ведомства, в 2024 году в Грузии произошло 5 866 аварий с тяжкими последствиями. В ДТП пострадали 7 587 человек. При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии. На эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 1 787 таких авариях погибли 96 и пострадали 2 893 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 766 таких авариях погиб 101 и пострадали 1 780 человек. Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 792 авариях по этой причине погибли 16 и пострадали 826 человек. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота. Меры безопасности и реформы Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В 2019 году был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности. Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети. В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дтп, грузия, новости, происшествия, квемо картли, имерети, тбилиси
дтп, грузия, новости, происшествия, квемо картли, имерети, тбилиси
Страшная статистика: в ДТП в Грузии в 2024 году погибли почти полтысячи человек
10:52 03.02.2025 (обновлено: 11:04 03.02.2025)
Наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека, из них девять детей, говорится в материалах на сайте МВД страны.
По данным ведомства, в 2024 году в Грузии произошло 5 866 аварий с тяжкими последствиями. В ДТП пострадали 7 587 человек.
При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии. На эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии.
Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 1 787 таких авариях погибли 96 и пострадали 2 893 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 1 766 таких авариях погиб 101 и пострадали 1 780 человек.
Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 792 авариях по этой причине погибли 16 и пострадали 826 человек. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий.
Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру.
В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота.
Меры безопасности и реформы
Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.
В 2019 году был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.
Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 7 784 видеокамеры, 2 356 из которых распознают номера, а также 360 секций контроля скорости, покрывающие 1 434 километра дорог.
Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.
В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.