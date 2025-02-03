https://sputnik-georgia.ru/20250203/ubiystvo-bliz-rynka-lilo-v-tbilisi--zaderzhannym-predyavleny-obvineniya-291991242.html

Убийство близ рынка Лило в Тбилиси – задержанным предъявлены обвинения

Убийство близ рынка Лило в Тбилиси – задержанным предъявлены обвинения

Sputnik Грузия

По информации СМИ, мужчина был застрелен у ресторана "Кахелеби" недалеко от рынка Лило 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T17:57+0400

2025-02-03T17:57+0400

2025-02-03T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум задержанным по делу об умышленном убийстве, совершенном на окраине Тбилиси в поселении Сакнавти (недалеко от рынка Лило), сообщили в пресс-службе ведомства. Один из задержанных обвиняется в "Умышленном убийстве". Ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения. Второй – в "Недонесении о преступлении". Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 31 января, примерно в 19:00, на территории, прилегающей к поселению Сакнавти в Тбилиси, в ходе ссоры обвиняемый несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, зарегистрированного на его имя с правом хранения и ношения. От полученных ранений жертва скончалась на месте. Второй обвиняемый, который знал о совершении особо тяжкого преступления и присутствовал на месте преступления, не сообщил об умышленном убийстве в правоохранительные органы. Полицейские задержали обвиняемых 1 февраля. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела в МВД продолжается в целях установления и задержания других лиц, причастных к преступлению. По информации СМИ, мужчина был застрелен у ресторана "Кахелеби" недалеко от рынка Лило. Убитый – 47 летний владелец мебельного бизнеса Темур Толиашвили. Свидетелями преступления стали несколько прохожих. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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