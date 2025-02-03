https://sputnik-georgia.ru/20250203/v-danii-ispytyvayut-volnorez-dlya-glubokovodnogo-porta-anakliya-291989317.html

В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия

В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия

Sputnik Грузия

Замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили лично присутствовал на процессе трехмерной виртуальной симуляции волнолома 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T19:00+0400

2025-02-03T19:00+0400

2025-02-03T19:00+0400

новости

грузия

в мире

китай

дания

анаклия

экономика

порт анаклия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/03/291987889_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_261363513b687921b9af4c72888fe8c3.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Лабораторные испытания макета волнолома в рамках работ по морской инфраструктуре и строительству глубоководного порта Анаклия на западе Грузии проходят в столице Дании Копенгагене, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Строительство глубоководного порта в Анаклия началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. "В настоящее время ведется проектирование и строительство глубоководного порта Анаклия. На этапе общего проектирования предусмотрена оценка гидродинамического воздействия на морскую инфраструктуру, которая осуществляется путем симулирования различных внешних факторов на реальной проектной модели волнолома", – заявил замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили. Гурамишвили принял участие в испытаниях вместе с директором компании "Морской порт Анаклия" Зурабом Сичинава. Испытания проводятся в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них принимают участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul. Бельгийская компания Jan De Nul – победитель тендера на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта. Гурамишвили ознакомился с процессом трехмерной виртуальной симуляции волнолома и основными проектными параметрами, полученными на основе этой симуляции. Тестирование продлится несколько дней и будет проводиться международной компанией DHI, специализирующейся на лабораторных исследованиях и испытаниях в области водной инфраструктуры. Как отметил замминистра, важно, что этот процесс возглавила ведущая мировая компания с 60-летним опытом и высокой международной репутацией. "Этот процесс реализуется с использованием передовой гидротехнической методологии, которая позволит нам добиться устойчивой морской инфраструктуры в глубоководном порту Анаклия. Это обеспечит заход и выход судов и их работу в глубоководном порту Анаклия в любое время года", – сказал Гурамишвили. В дополнение к трехмерному волновому тестированию физической модели, проведенному DHI, с министерством экономики и устойчивого развития Грузии будут согласованы конфигурация волнолома и план/графики следующего этапа исследований. Владельцем 51% доли порта Анаклия будет государство, а остальное получит частный инвестор. На данном этапе правительство продолжает переговоры с китайско-сингапурским консорциумом China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd., который стал единственной компанией, выразившей заинтересованность в инвестировании. Следующее уточнение деталей с компанией запланировано на апрель 2025 года. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

дания

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, китай, дания, анаклия, экономика, порт анаклия