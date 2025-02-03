В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили лично присутствовал на процессе трехмерной виртуальной симуляции волнолома
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Лабораторные испытания макета волнолома в рамках работ по морской инфраструктуре и строительству глубоководного порта Анаклия на западе Грузии проходят в столице Дании Копенгагене, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.
Строительство глубоководного порта в Анаклия началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"В настоящее время ведется проектирование и строительство глубоководного порта Анаклия. На этапе общего проектирования предусмотрена оценка гидродинамического воздействия на морскую инфраструктуру, которая осуществляется путем симулирования различных внешних факторов на реальной проектной модели волнолома", – заявил замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Гурамишвили принял участие в испытаниях вместе с директором компании "Морской порт Анаклия" Зурабом Сичинава.
Испытания проводятся в рамках соглашения, подписанного между ООО "Морской порт Анаклия", субподрядчиком компании JV Jan De Nul – Prime concrete и авторитетной на международном уровне инженерной проектной компанией Royal Haskoning DHV, и в них принимают участие партнеры и подрядчики компании Jan De Nul.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Бельгийская компания Jan De Nul – победитель тендера на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта.
Гурамишвили ознакомился с процессом трехмерной виртуальной симуляции волнолома и основными проектными параметрами, полученными на основе этой симуляции.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Тестирование продлится несколько дней и будет проводиться международной компанией DHI, специализирующейся на лабораторных исследованиях и испытаниях в области водной инфраструктуры.
Как отметил замминистра, важно, что этот процесс возглавила ведущая мировая компания с 60-летним опытом и высокой международной репутацией.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Этот процесс реализуется с использованием передовой гидротехнической методологии, которая позволит нам добиться устойчивой морской инфраструктуры в глубоководном порту Анаклия. Это обеспечит заход и выход судов и их работу в глубоководном порту Анаклия в любое время года", – сказал Гурамишвили.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
В дополнение к трехмерному волновому тестированию физической модели, проведенному DHI, с министерством экономики и устойчивого развития Грузии будут согласованы конфигурация волнолома и план/графики следующего этапа исследований.
Владельцем 51% доли порта Анаклия будет государство, а остальное получит частный инвестор.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
На данном этапе правительство продолжает переговоры с китайско-сингапурским консорциумом China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd., который стал единственной компанией, выразившей заинтересованность в инвестировании. Следующее уточнение деталей с компанией запланировано на апрель 2025 года.
Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
В Дании испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.