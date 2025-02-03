https://sputnik-georgia.ru/20250203/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-291983997.html

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 47,23% 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T13:53+0400

2025-02-03T13:53+0400

2025-02-03T13:53+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7d34b189822fdcac6a51f53c6129fb82.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 января 2025 года составил 58,34 миллиарда лари, что на 371,92 миллиона лари, или на 0,64%, больше, чем на начало декабря 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 151,99 миллиона лари, или 0,67%, а вклады до востребования выросли на 523,91 миллиона лари, или 1,67%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 47,23%, что на 1,08 процентного пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 декабря 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в декабре составила 7,16%, в том числе 9,62% – по депозитам в национальной валюте, 2,89% – по депозитам в иностранной валюте.На конец октября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,85 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика