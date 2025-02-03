https://sputnik-georgia.ru/20250203/vopros-panamskogo-kanala-budet-reshen-bez-voennykh---prezident-ssha-291985265.html

Вопрос Панамского канала будет решен без военных – Президент США

Вопрос Панамского канала будет решен без военных – Президент США

Sputnik Грузия

Президент Трамп будет бороться с влиянием Китая в Панамском канале, но без участия военных 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T10:54+0400

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в мире

сша

китай

дональд трамп

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия американских военных, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что США намерены не позволить Китаю "владеть" Панамским каналом. Трамп в своей инаугурационной речи заявлял, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, сша, китай, дональд трамп