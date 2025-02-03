https://sputnik-georgia.ru/20250203/vopros-panamskogo-kanala-budet-reshen-bez-voennykh---prezident-ssha-291985265.html
Вопрос Панамского канала будет решен без военных – Президент США
Вопрос Панамского канала будет решен без военных – Президент США
Sputnik Грузия
Президент Трамп будет бороться с влиянием Китая в Панамском канале, но без участия военных 03.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-03T10:54+0400
2025-02-03T10:54+0400
2025-02-03T11:07+0400
в мире
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23367/96/233679606_0:668:2054:1823_1920x0_80_0_0_de0ab219ee3b9960c9d03d50cead5e53.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия американских военных, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что США намерены не позволить Китаю "владеть" Панамским каналом. Трамп в своей инаугурационной речи заявлял, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
сша
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23367/96/233679606_0:475:2054:2016_1920x0_80_0_0_8642e13e596ace2d8753645f3371a299.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, сша, китай, дональд трамп
в мире, сша, китай, дональд трамп
Вопрос Панамского канала будет решен без военных – Президент США
10:54 03.02.2025 (обновлено: 11:07 03.02.2025)
Президент Трамп будет бороться с влиянием Китая в Панамском канале, но без участия военных
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik.
Решение вопроса с Панамским каналом не потребует участия американских военных, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости
.
"Не думаю, что будут нужны солдаты в Панаме", – сказал Трамп журналистам в аэропорту по пути в Белый дом.
Трамп подчеркнул, что США намерены не позволить Китаю "владеть" Панамским каналом.
Трамп в своей инаугурационной речи заявлял, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая.