Все будут строго наказаны: "Грузинская мечта" приступает к расследованию преступлений ЕНД
14:54 03.02.2025 (обновлено: 15:10 03.02.2025)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaЗаседание парламента Грузии
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Запуск правовой процедуры для признания неконституционными "Нацдвижения", партий-наследниц и сателлитов было предвыборным обещанием партии
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Все должностные лица, которые находились у власти во время правления партии "Единое национальное движение", понесут наказание по всей строгости закона в случае подтверждения их вины в рамках работы временной следственной комиссии, заявил член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Вахтанг Чочия.
Запуск правовой процедуры для признания неконституционными "Нацдвижения", партий-наследниц и сателлитов было предвыборным обещанием "Грузинской мечты". О возможном привлечении этих партий к ответственности в правящей команде вновь заговорили после выборов. Как заявил ранее премьер Ираклий Кобахидзе, отказ сотрудничать с комиссией предусматривает уголовное наказание.
"Если вина этих лиц будет доказана, безусловно, они понесут соответствующую правовую ответственность. С одной стороны, это важно, поскольку это было политическим обещанием правящей партии, с другой стороны, чтобы каждый знал принцип верховенства закона в нашей стране", – сказал Чочия.
Любой человек, который совершит преступление, независимо от того, представителем какой профессии он является, будет нести ответственность по всей строгости закона, подчеркнул Чочия.
Создание временной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение" будет инициировано на заседании бюро парламента в понедельник. Комиссия будет работать в течение шести месяцев. По словам депутат от правящей партии Георгия Чакветадзе, заключение будет готова к сентябрю.
"К сентябрю у нас будет заключение, которым мы поделимся с нашим обществом и с соответствующими ведомствами, которые ответственны за то, чтобы совершенные "Нацдвижением" все деяния и зло, были названы своими именами. Так, мы готовы активно обсуждать этот вопрос на первых заседаниях весенней сессии", – отметил он.
После смены власти в Грузии к ответственности в индивидуальном порядке были привлечены многие представили прежнего руководства страны. На этот раз в планах "Грузинской мечты" наказать политические организации, связанные с этими людьми.
Лидеры "Грузинской мечты" постоянно заявляют, что прежние власти запомнились населению жестокими методами правления: насилием, рэкетом бизнеса, шантажом и угрозами.
Более того, незадолго до парламентских выборов лидеры "Грузинской мечты" начали говорить об ответственности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" за начало августовской войны 2008 года.
Чем будет заниматься следственная комиссия
Временная следственная комиссия будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля.
По утверждению лидеров правящей партии, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа.
В том числе это:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима временная следственная комиссия будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября, заявил ранее исполнительный секретарь правящей партии Мдинарадзе.
В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников, подчеркнул политик.
Мдинарадзе также добавил, что отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
Чтобы исключить спекуляции, подчеркнул Мдинарадзе, объектом расследования по делу о войне 2008 года не будут военные командиры и солдаты.
В заключение он отметил, что оценка режима 2003-2012 годов имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы.