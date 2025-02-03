https://sputnik-georgia.ru/20250203/vstrechi-i-razgovory---plan-prezidenta-ssha-po-rossii-i-ukraine-291986009.html

"Встречи и разговоры" – план президента США по России и Украине

"Встречи и разговоры" – план президента США по России и Украине

Sputnik Грузия

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей готовности вести активные переговоры с Москвой и Киевом 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. План мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной президента США Дональда Трампа подразумевает дипломатические переговоры, сообщает РИА Новости. По словам Трампа, "дискуссии идут очень хорошо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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