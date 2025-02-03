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"Встречи и разговоры" – план президента США по России и Украине
"Встречи и разговоры" – план президента США по России и Украине
Sputnik Грузия
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей готовности вести активные переговоры с Москвой и Киевом 03.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-03T11:21+0400
2025-02-03T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. План мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной президента США Дональда Трампа подразумевает дипломатические переговоры, сообщает РИА Новости. По словам Трампа, "дискуссии идут очень хорошо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, россия, украина, дональд трамп, сша
в мире, россия, украина, дональд трамп, сша
"Встречи и разговоры" – план президента США по России и Украине
11:21 03.02.2025 (обновлено: 12:12 03.02.2025)
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей готовности вести активные переговоры с Москвой и Киевом
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik.
План мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной президента США Дональда Трампа подразумевает дипломатические переговоры, сообщает РИА Новости
.
"У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину", – сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс по пути в Белый дом.
По словам Трампа, "дискуссии идут очень хорошо".