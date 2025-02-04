https://sputnik-georgia.ru/20250204/292011097.html

СВО: Россия готовит огромный "котел" для ВСУ в Донбассе

СВО: Россия готовит огромный "котел" для ВСУ в Донбассе

Sputnik Грузия

Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации успешно развивают наступление на всей линии фронта – от Купянска до Запорожья. Самым горячим остается покровское... 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T22:42+0400

2025-02-04T22:42+0400

2025-02-04T22:42+0400

россия

политика

в мире

донбасс

украина

франция

минобороны рф

нато

колумнисты

аналитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/04/292011278_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_99709d32510a6a896bb5d40296ca7488.jpg

Освобождение города Покровска позволит российским войскам развить оперативную инициативу на западном – днепропетровском, и северном – краматорском направлениях. В обозримой перспективе возможно "спрямление" фронта в Донбассе, с образованием огромного "котла" для ВСУ – на площади около 1 200 км2 – от Покровска до Часова Яра.Штурмовые подразделения российских войск с ожесточенными боями прорываются к Покровску (Красноармейску), охватывают город с разных сторон. По автодороге Т0406 до западных окраин Покровска остается преодолеть пять километров. Для наступления российские войска используют и фортификационные сооружения ВСУ. Захватывают часть укрепленных траншей и продвигаются по ним в глубину обороны противника. Украинская армия не имеет резервов и эффективной тактики.Под ударами ВС России украинские 157-я и 117-я бригады на Покровском участке фронта несут огромные потери, "рассыпаются" и оставляют позиции. Генштаб ВСУ более всего озабочен потерями подконтрольной территории – ВС РФ в январе освободили более 325 км², приближением российских войск к Днепропетровской области. Последняя попытка спасти провальное направление – замена командующего Восточным фронтом. "Под танк" брошен главком Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый.Российские войска находятся в трех километрах от границы с Днепропетровской областью. Обстановка на фронте отражает стратегическую катастрофу киевского режима и стран-участников прокси-войны с РФ. Хронические неудачи бандеровцев подчеркивают бессмысленность военной помощи Запада. Даже начальник Главного управления разведки ВСУ на закрытой встрече с депутатами Рады предупредил: если до лета не начнутся серьезные переговоры о завершении конфликта, могут начаться процессы, опасные "для самого существования Украины". Только унизительный для НАТО мирный договор на условиях России может спасти ВСУ от полного разгрома, и безоговорочной капитуляции.Горячие итоги январяНаступая на всех направлениях фронта, в январе российские войска освободили десятки населенных пунктов. Украинские невосполнимые и санитарные потери за месяц превысили 52 тысячи военнослужащих. ВСУ тают на глазах – за последние полгода ежемесячно теряют около 50 тысяч солдат, а ТЦК и учебные центры могут подготовить за это время лишь 30 тысяч новобранцев. Из-за нехватки личного состава (резервов) тактика ВСУ ограничена "затыканием дыр", однако линия фронта продолжает двигаться на запад. Все больше украинских военнослужащих понимают, что для них будущего нет.По данным Минобороны РФ, за время специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 507 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, более 20 850 танков и других боевых бронированных машины, 1 510 РСЗО, 20 945 орудий полевой артиллерии и минометов противника. Таким количеством вооружения располагает отнюдь не каждая крупная европейская страна.Возбужденные лидеры Франции и Великобритании возглавили движение за эскалацию конфликта на Украине, не располагая для этого адекватными военными средствами. Британский журнал New Statesman честно заметил: Запад не гарантирует Украине безопасность. Американское издание Responsible Statecraft убедительно дополнило: "НАТО не сможет выиграть в войне с Россией".Киевский режим обречен. На Западе понимают, что Россия в ходе СВО укрепила военное могущество, а киевский "мавр" сделал все возможное. Поэтому готовятся обнародовать данные о присвоении Зеленским более 1,5 млрд долларов военной помощи, вскрыть схему вывода за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих (мертвые души), а также факты причастности Киева к продаже вооружений различным группировкам в Африке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

донбасс

украина

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, политика, в мире, донбасс, украина, франция, минобороны рф, нато, колумнисты, аналитика, обострение ситуации вокруг украины