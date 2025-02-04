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Безопасность мира зависит от победы России в СВО – глава Совфеда
Безопасность мира зависит от победы России в СВО – глава Совфеда
Sputnik Грузия
Гарантом всемирного мира и стабильности является победа России не только в СВО, но и над Западом 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T11:47+0400
2025-02-04T11:47+0400
2025-02-04T11:57+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает победу России в СВО и над Западом гарантом безопасности целого мира, сообщает РИА Новости. Сенатор подчеркнула, что в настоящее время мир переживает период противостояния между сторонами, придерживающимися принципов международного права, и теми, кто считает возможным после распада СССР руководствоваться не нормами Устава ООН, а собственными правилами, установленными "западным сообществом"."Украинский конфликт, СВО – квинтэссенция этого противоборства. Противоборства экзистенциального, ценностного", – констатировала политик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, в мире, валентина матвиенко, оон, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины, совет федерации рф
россия, в мире, валентина матвиенко, оон, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины, совет федерации рф
Безопасность мира зависит от победы России в СВО – глава Совфеда
11:47 04.02.2025 (обновлено: 11:57 04.02.2025)
Гарантом всемирного мира и стабильности является победа России не только в СВО, но и над Западом
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает победу России в СВО и над Западом гарантом безопасности целого мира, сообщает РИА Новости
.
"Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведет объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа – необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития", – написала Матвиенко в своем блоге на сайте СФ.
Сенатор подчеркнула, что в настоящее время мир переживает период противостояния между сторонами, придерживающимися принципов международного права, и теми, кто считает возможным после распада СССР руководствоваться не нормами Устава ООН, а собственными правилами, установленными "западным сообществом".
"Украинский конфликт, СВО – квинтэссенция этого противоборства. Противоборства экзистенциального, ценностного", – констатировала политик.