https://sputnik-georgia.ru/20250204/bezopasnost-mira-zavisit-ot-pobedy-rossii-v-svo---glava-sovfeda-292001237.html

Безопасность мира зависит от победы России в СВО – глава Совфеда

Безопасность мира зависит от победы России в СВО – глава Совфеда

Sputnik Грузия

Гарантом всемирного мира и стабильности является победа России не только в СВО, но и над Западом 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T11:47+0400

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россия

в мире

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обострение ситуации вокруг украины

совет федерации рф

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает победу России в СВО и над Западом гарантом безопасности целого мира, сообщает РИА Новости. Сенатор подчеркнула, что в настоящее время мир переживает период противостояния между сторонами, придерживающимися принципов международного права, и теми, кто считает возможным после распада СССР руководствоваться не нормами Устава ООН, а собственными правилами, установленными "западным сообществом"."Украинский конфликт, СВО – квинтэссенция этого противоборства. Противоборства экзистенциального, ценностного", – констатировала политик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, валентина матвиенко, оон, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины, совет федерации рф