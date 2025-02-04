https://sputnik-georgia.ru/20250204/eks-meru-tbilisi-i-esche-semi-zaderzhannym-grozit-tyurma-za-blokirovanie-magistrali-292010827.html

Экс-мэру Тбилиси и еще семи задержанным грозит тюрьма за блокирование магистрали

Экс-мэру Тбилиси и еще семи задержанным грозит тюрьма за блокирование магистрали

Sputnik Грузия

Согласно информации МВД, восемь обвиняемых, несмотря на неоднократные призывы полиции, незаконно попытались заблокировать автодорогу международного значения 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T21:16+0400

2025-02-04T21:16+0400

2025-02-04T21:16+0400

новости

грузия

происшествия

гиги угулава

мвд грузии

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/08/262694642_0:58:2401:1408_1920x0_80_0_0_ab3d8371ba76602375fc51ad5d779a0b.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание по уголовной статье "Попытка блокирования стратегического или особо важного объекта" восьми человек, в том числе экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава. Угулава был среди задержанных в административном порядке в воскресенье, 2 февраля, за неподчинение полиции, когда протестующие пытались перекрыть въезд в Тбилиси и аллею Агмашенебели, которая является частью трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Среди обвиняемых в уголовном преступлении также Дмитрий Бидзинашвили, Ираклий Цигнадзе, Ираклий Табладзе, Николоз Купатадзе, Васил Элиава, Николоз Кумсишвили и Александр Гоголадзе. По версии следствия, участники акции начали собираться 2 февраля этого года во второй половине дня, а позже двинулись в сторону выезда из Тбилиси. В целях защиты общественной безопасности и правопорядка на местах проведения собрания присутствовали сотрудники различных подразделений МВД, которые находились на постоянной связи с организаторами и участниками митинга. "Несмотря на предупреждающие заявления МВД и многочисленные призывы правоохранителей на местах о том, что участникам митинга не следует перекрывать автодорогу международного значения, вскоре после начала митинга некоторые из участников митинга, не подчинившись законному требованию полиции, выдвинулись на проезжую часть и попытались перекрыть трассу", – отмечается в сообщении. Угулава и еще семи обвиняемым, в случае подтверждения вины, грозит до 4 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, гиги угулава, мвд грузии, акции протеста