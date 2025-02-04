https://sputnik-georgia.ru/20250204/gruzinka-vkhodit-v-desyatku-silneyshikh-shakhmatistok-planety-v-reytinge-fide-292010513.html

Грузинка входит в десятку сильнейших шахматисток планеты в рейтинге FIDE

Грузинка входит в десятку сильнейших шахматисток планеты в рейтинге FIDE

Sputnik Грузия

Впервые Дзагнидзе вошла в десятку сильнейших шахматисток мира в 2014 году, заняв в рейтинге четвертое место 04.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Сильнейшая шахматистка Грузии Нана Дзагнидзе вошла в десятку лучших шахматисток мира по версии FIDE. Согласно официальному рейтингу, опубликованному на сайте Всемирной федерации шахмат, грузинская спортсменка занимает 7 место с 2 518 очками. Первые четыре строчки списка у китаянок. За ними идут представительницы России и Индии. Замыкают десятку лучших шахматистка из Украины и еще одна россиянка. Впервые Дзагнидзе вошла в десятку сильнейших шахматисток мира в 2014 году, заняв в рейтинге четвертое место. В командных соревнованиях Нана Дзагнидзе была членом сборной Грузии, завоевавшей золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде в 2008 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, нана дзагнидзе, fide, шахматы