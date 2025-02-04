https://sputnik-georgia.ru/20250204/inflyatsiya-v-gruzii-vyrosla--statistika-za-yanvar-291997834.html
Инфляция в Грузии выросла – статистика за январь
Инфляция в Грузии выросла – статистика за январь
Sputnik Грузия
В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года уровень инфляции составил 0,4% 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2025 года к январю 2024 года) в Грузии составила 2% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) в Грузии составляла 1,9%. Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,9%), на алкогольную и табачную продукцию (6,2%), в сферах образования (5,1%) и здравоохранения (3,8%), а также на продовольствие и безалкогольные напитки (3%). Цены снизились на связь (12,5%), одежду и обувь (1,9%), мебель, предметы домашнего обихода, уход за домом (1,2%) и транспорт (1%). В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Инфляция в Грузии выросла – статистика за январь
В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года уровень инфляции составил 0,4%
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2025 года к январю 2024 года) в Грузии составила 2% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) в Грузии составляла 1,9%.
Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (6,9%), на алкогольную и табачную продукцию (6,2%), в сферах образования (5,1%) и здравоохранения (3,8%), а также на продовольствие и безалкогольные напитки (3%).
Цены снизились на связь (12,5%), одежду и обувь (1,9%), мебель, предметы домашнего обихода, уход за домом (1,2%) и транспорт (1%).
В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года уровень инфляции составил 0,4%.