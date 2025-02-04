https://sputnik-georgia.ru/20250204/kandidatura-eks-glavy-minselkhoza-vydvinuta-v-sovet-natsbanka-gruzii-292010968.html

Кандидатура экс-главы Минсельхоза выдвинута в Совет Нацбанка Грузии

Кандидатура экс-главы Минсельхоза выдвинута в Совет Нацбанка Грузии

Sputnik Грузия

На сегодняшний день в совете пять членов вместо девяти 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T22:02+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представил четырех кандидатов на вакантные должности членов Совета Нацбанка Грузии, в том числе бывшего министра сельского хозяйства Отара Шамугия. На сегодняшний день в совете пять членов вместо девяти: первый вице-президент, два вице-президента и два независимых члена. Кандидатов рассмотрит финансово-бюджетный комитет парламента Грузии, после чего за каждого из них проголосуют депутаты парламента. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, михаил кавелашвили, отар шамугия , национальный банк грузии