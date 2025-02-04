https://sputnik-georgia.ru/20250204/kandidatura-eks-glavy-minselkhoza-vydvinuta-v-sovet-natsbanka-gruzii-292010968.html
Кандидатура экс-главы Минсельхоза выдвинута в Совет Нацбанка Грузии
Кандидатура экс-главы Минсельхоза выдвинута в Совет Нацбанка Грузии
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в совете пять членов вместо девяти 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T22:02+0400
2025-02-04T22:02+0400
2025-02-04T22:02+0400
грузия
новости
экономика
михаил кавелашвили
отар шамугия
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f08fb0a36b99e0b9076ba8dfa52279fa.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представил четырех кандидатов на вакантные должности членов Совета Нацбанка Грузии, в том числе бывшего министра сельского хозяйства Отара Шамугия. На сегодняшний день в совете пять членов вместо девяти: первый вице-президент, два вице-президента и два независимых члена. Кандидатов рассмотрит финансово-бюджетный комитет парламента Грузии, после чего за каждого из них проголосуют депутаты парламента. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad066d82026bddf6e43fcae75557fa2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, михаил кавелашвили, отар шамугия , национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, михаил кавелашвили, отар шамугия , национальный банк грузии
Кандидатура экс-главы Минсельхоза выдвинута в Совет Нацбанка Грузии
На сегодняшний день в совете пять членов вместо девяти
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представил четырех кандидатов на вакантные должности членов Совета Нацбанка Грузии, в том числе бывшего министра сельского хозяйства Отара Шамугия.
На сегодняшний день в совете пять членов вместо девяти: первый вице-президент, два вице-президента и два независимых члена.
Помимо Шамугия, на должности членов совета также представлены исполнительный директор Нацбанка Вахтанг Буркиашвили, бывший глава следственного департамента Следственной службы Леван Дзнеладзе и член Банковской ассоциации Грузии Нино Джеладзе.
Кандидатов рассмотрит финансово-бюджетный комитет парламента Грузии, после чего за каждого из них проголосуют депутаты парламента.
Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.