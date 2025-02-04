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Легендарная Нино Салуквадзе стала двукратной рекордсменкой Книги Гиннесса
Легендарная Нино Салуквадзе стала двукратной рекордсменкой Книги Гиннесса
Sputnik Грузия
Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств 04.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Олимпийская чемпионка по стрельбе из спортивного пистолета Нино Салуквадзе стала двукратной рекордсменкой Книги Гиннесса как спортсменка, принявшая участие в наибольшем количестве Олимпийских игр подряд (десять), и первая женщина в истории спорта, принявшая участие в наибольшем количестве Олимпиад (десять). В Олимпийском музее в Тбилиси 3 февраля состоялась церемония награждения Нино Салуквадзе. Днем ранее титулованная спортсменка отпраздновала 56-летие. Салуквадзе — первая олимпийская спортсменка из Грузии, завоевавшая титул рекордсмена Книги Гиннесса. По словам министра спорта Грузии Шалвы Гоголадзе, Салуквадзе принесет Грузии еще не одну радость, но уже в качестве тренера. Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств. В 1988 году на ОИ в Сеуле Салуквадзе выиграла золото в стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров и там же стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров). На ОИ в Пекине (2008) грузинка завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета. В разное время она завоевала шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионатах мира, а с чемпионатов Европы привезла в Грузию четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. В 2021 году она стала первой женщиной в истории, принявшей участие в девяти Олимпиадах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, спорт, новости, нино салуквадзе
грузия, спорт, новости, нино салуквадзе

Легендарная Нино Салуквадзе стала двукратной рекордсменкой Книги Гиннесса

15:06 04.02.2025
© Ministry of Sports of GeorgiaНино Салуквадзе
Нино Салуквадзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2025
© Ministry of Sports of Georgia
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Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Олимпийская чемпионка по стрельбе из спортивного пистолета Нино Салуквадзе стала двукратной рекордсменкой Книги Гиннесса как спортсменка, принявшая участие в наибольшем количестве Олимпийских игр подряд (десять), и первая женщина в истории спорта, принявшая участие в наибольшем количестве Олимпиад (десять).
В Олимпийском музее в Тбилиси 3 февраля состоялась церемония награждения Нино Салуквадзе. Днем ранее титулованная спортсменка отпраздновала 56-летие.
Салуквадзе — первая олимпийская спортсменка из Грузии, завоевавшая титул рекордсмена Книги Гиннесса.

"Этим я еще раз представлю свою страну всему миру. Честно говоря, я горжусь этим – за свою жизнь я смогла внести небольшой, небольшой вклад для моей страны", – сказала Салуквадзе.

По словам министра спорта Грузии Шалвы Гоголадзе, Салуквадзе принесет Грузии еще не одну радость, но уже в качестве тренера.

"Хочу еще раз поблагодарить госпожу Нино за столь уникальную спортивную карьеру. Я уверен, что госпожа Нино, уже как вице-президент федерации и тренер, принесет Грузии еще не одну радость", – сказал Гоголадзе.

Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств. В 1988 году на ОИ в Сеуле Салуквадзе выиграла золото в стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров и там же стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров). На ОИ в Пекине (2008) грузинка завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета.
В разное время она завоевала шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионатах мира, а с чемпионатов Европы привезла в Грузию четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. В 2021 году она стала первой женщиной в истории, принявшей участие в девяти Олимпиадах.
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