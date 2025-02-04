https://sputnik-georgia.ru/20250204/mat-i-doch-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-rustavi--smi-292007256.html

Мать и дочь погибли от отравления угарным газом в Рустави – СМИ

Мать и дочь погибли от отравления угарным газом в Рустави – СМИ

Sputnik Грузия

Угарный газ распространился в квартирах на 3 и 4 этажах через систему вентиляции 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T16:24+0400

2025-02-04T16:24+0400

2025-02-04T16:24+0400

грузия

происшествия

новости

рустави

отравление газом

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Мать и дочь погибли в результате утечки угарного газа в жилом доме в Рустави (около 30 км от Тбилиси), еще четверо человек пострадали, сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительной информации, угарный газ распространился в квартирах на 3 и 4 этажах через систему вентиляции. Погибшие, мать и дочь, жили на четвертом этаже. Живущие в квартире этажом ниже женщина с тремя несовершеннолетними детьми были госпитализированы в клинику. На место происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов и представители газораспределительной компании SOCAR Gas Georgia. МВД Грузии ведет расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, рустави, отравление газом