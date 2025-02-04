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Мать и дочь погибли от отравления угарным газом в Рустави – СМИ
Мать и дочь погибли от отравления угарным газом в Рустави – СМИ
Sputnik Грузия
Угарный газ распространился в квартирах на 3 и 4 этажах через систему вентиляции 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T16:24+0400
2025-02-04T16:24+0400
2025-02-04T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Мать и дочь погибли в результате утечки угарного газа в жилом доме в Рустави (около 30 км от Тбилиси), еще четверо человек пострадали, сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительной информации, угарный газ распространился в квартирах на 3 и 4 этажах через систему вентиляции. Погибшие, мать и дочь, жили на четвертом этаже. Живущие в квартире этажом ниже женщина с тремя несовершеннолетними детьми были госпитализированы в клинику. На место происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов и представители газораспределительной компании SOCAR Gas Georgia. МВД Грузии ведет расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, рустави, отравление газом
грузия, происшествия, новости, рустави, отравление газом
Мать и дочь погибли от отравления угарным газом в Рустави – СМИ
Угарный газ распространился в квартирах на 3 и 4 этажах через систему вентиляции
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Мать и дочь погибли в результате утечки угарного газа в жилом доме в Рустави (около 30 км от Тбилиси), еще четверо человек пострадали, сообщил телеканал "Рустави 2".
По предварительной информации, угарный газ распространился в квартирах на 3 и 4 этажах через систему вентиляции.
Погибшие, мать и дочь, жили на четвертом этаже. Живущие в квартире этажом ниже женщина с тремя несовершеннолетними детьми были госпитализированы в клинику.
На место происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов и представители газораспределительной компании SOCAR Gas Georgia. МВД Грузии ведет расследование.