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Обсуждения темы Украины между США и РФ в штаб-квартире ООН не было – миссия РФ
Обсуждения темы Украины между США и РФ в штаб-квартире ООН не было – миссия РФ
Sputnik Грузия
Российская сторона готова к диалогу, но пока никаких обсуждений по Украине в штаб-квартире ООН не было 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T11:15+0400
2025-02-04T11:15+0400
2025-02-04T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не подтвердил слухи о состоявшейся встрече между представителями США и России по вопросу регулирования кризиса на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность к конструктивному диалогу с президентом США Дональдом Трампом по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. В свою очередь Трамп заявил о намерении "незамедлительно" провести встречу с Путиным. Российская сторона неоднократно подчеркивала открытость к переговорам по украинской тематике, однако в октябре 2022 года Украина на законодательном уровне установила запрет на проведение подобных контактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, оон
в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, оон
Обсуждения темы Украины между США и РФ в штаб-квартире ООН не было – миссия РФ
11:15 04.02.2025 (обновлено: 11:55 04.02.2025)
Российская сторона готова к диалогу, но пока никаких обсуждений по Украине в штаб-квартире ООН не было
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не подтвердил слухи о состоявшейся встрече между представителями США и России по вопросу регулирования кризиса на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости
.
“Никаких общих встреч по этому поводу здесь, в Нью-Йорке, не проводилось”, – сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность к конструктивному диалогу с президентом США Дональдом Трампом по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. В свою очередь Трамп заявил о намерении "незамедлительно" провести встречу с Путиным.
Российская сторона неоднократно подчеркивала открытость к переговорам по украинской тематике, однако в октябре 2022 года Украина на законодательном уровне установила запрет на проведение подобных контактов.