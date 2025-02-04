https://sputnik-georgia.ru/20250204/otravlenie-rebenka-vodoy---v-kompanii-borzhomi-proveli-ekspertizu-svoey-produktsii-292007644.html

Отравление ребенка водой – в компании "Боржоми" провели экспертизу своей продукции

Отравление ребенка водой – в компании "Боржоми" провели экспертизу своей продукции

Sputnik Грузия

В параллельном режиме компания проверила образцы всей партии, которая находится в продаже, и в этих образцах также не обнаружено никаких нарушений 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T15:45+0400

2025-02-04T15:45+0400

2025-02-04T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Проверка образцов продукции компании IDS Borjomi Georgia, которую было решено провести после информации о госпитализации несовершеннолетнего, не выявила никаких нарушений, говорится в заявлении компании В грузинском сегменте Сети появилась информация об госпитализации ребенка после того, как он выпил воду из бутылки Bakuriani Cida. Пользователи пишут, что у несовершеннолетнего ожог дыхательных путей и полости рта. Другие пользователи сообщили о 120 пострадавших. В параллельном режиме компания проверила образцы всей партии, которая находится в продаже, и в этих образцах также не обнаружено никаких нарушений. "Также был проверен полный технологический цикл производственного процесса, что исключает возможность попадания посторонних веществ в продукт", – говорится в заявлении. По информации пользователей Сети, в воде, которую выпил ребенок, было слишком большое содержание цинка. Параллельно инспекторы Национального агентства продовольствия проводят внеплановые проверки на разливочном предприятии, которые охватывают весь технологический цикл. В то же время в рамках государственного контроля были взяты пробы воды, результаты которых будут обнародованы незамедлительно.Компания IDS Borjomi Georgia является частью международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi International – крупнейший производитель натуральной минеральной воды. По объемам производства компания является лидером рынка бутилированной природной минеральной воды в странах СНГ и Балтии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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