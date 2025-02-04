https://sputnik-georgia.ru/20250204/prezident-gruzii-otkryl-pervoe-zasedanie-parlamenta--xi-sozyva--292001325.html

Президент Грузии открыл первое заседание парламента XI созыва

Президент Грузии открыл первое заседание парламента XI созыва

Sputnik Грузия

Грузия и грузинский народ сейчас проходят важный этап становления государственности, отметил президент 04.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии XI созыва открылась 4 февраля ежегодным отчетом нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. Ежегодное выступление президента Грузии на первом заседании весенней сессии предусмотрено регламентом Грузии. Это первое выступление Кавелашвили перед законодательным органов в статусе президента. Кавелашвили принес присягу 29 декабря и стал шестым по счету президентом Грузии. Он сменил на посту первую женщину-президента в истории страны Саломе Зурабишвили. Президент поблагодарил членов Избирательной коллегии за поддержку и отметил, что после проведения президентских выборов по новым правилам Грузия стала стала полноценной парламентской республикой,Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. В коллегию вошли депутаты парламента, члены Верховных советов Абхазии и Аджарии, а также представители органов самоуправления.Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты.Кавелашвили заявил, что Грузия и грузинский народ сейчас проходят важный этап становления государственности. Опыт предков научил грузинский народ, насколько большое значение имеют упорство и борьба с несправедливостью, отметил он.Согласно регламенту, после завершения выступления президента слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп. А далее последует заключительное слово президента. Выступление Кавелашвили проходит на фоне акции протеста около здания парламента, в зале присутствуют только депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", а также партии "Силы народа". В зале не присутствуют представители оппозиции, которые находятся в режиме бойкота и отказываются признавать легитимность законодательного органа. Между тем, в связи с выступлением главы грузинского государства, в парламенте усилены меры безопасности – введен желтый уровень безопасности. Вход посетителей в здание парламента ограничен, допускаются только аккредитованные представители СМИ. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Тем временем представители оппозиции, НПО, а также экс-президент Саломе Зурабишвили обвиняют власти в фальсификации выборов и требуют проведения новых. Зурабишвили назвала президентские выборы в Грузией пародией и провокацией. При этом Зурабишвили утверждает, что пока она – единственный легитимный представитель власти в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , "сила народа", тбилиси