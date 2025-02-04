https://sputnik-georgia.ru/20250204/snimal-intim-zheny-s-klientami--blogera-prigovorili-k-5-godam-tyurmy-v-gruzii-292011771.html
Снимал интим жены с клиентами – блогера приговорили к 5 годам тюрьмы в Грузии
Снимал интим жены с клиентами – блогера приговорили к 5 годам тюрьмы в Грузии
Sputnik Грузия
По данным прокуратуры, в период с 2019 по 2024 год обвиняемыми Абашидзе и Иашвили были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен... 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными блогера Учу Абашидзе и его жену Мариам Иашвили в незаконном получении и хранении фактов тайны личной жизни, приговорив их к пяти и четырем годам тюремного заключения. Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии обнаружила у блогера оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола. По данным прокуратуры, в период с 2019 по 2024 год обвиняемыми Абашидзе и Иашвили были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц. Кроме того, Абашидзе, по информации ведомства, незаконно хранил в доме боеприпасы – 30 патронов специального военного назначения. Обоим задержанным предъявлены обвинения в посягательстве на личную или семейную тайну, информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные. Уче Абашидзе также было предъявлено обвинение по третьей части статьи "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов". Преступление предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилисский городской суд
Снимал интим жены с клиентами – блогера приговорили к 5 годам тюрьмы в Грузии
По данным прокуратуры, в период с 2019 по 2024 год обвиняемыми Абашидзе и Иашвили были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными блогера Учу Абашидзе и его жену Мариам Иашвили в незаконном получении и хранении фактов тайны личной жизни, приговорив их к пяти и четырем годам тюремного заключения.
Участвовавший в акциях протеста против закона об "иноагентах" Абашидзе был задержан в ночь на 10 мая после того, как полиция в ходе обыска по делу о кибератаке на сайт парламента и министерства юстиции Грузии обнаружила у блогера оружие и боеприпасы, которые, как утверждали адвокаты, были предназначены для страйкбола.
Решение огласил судья Михаил Джинджолия. Поскольку дело содержало персональные данные потерпевших, судебные разбирательства проходили в закрытом режиме. Соответственно, другие детали неизвестны.
По данным прокуратуры, в период с 2019 по 2024 год обвиняемыми Абашидзе и Иашвили были записаны тысячи видео- и аудиоматериалов, запечатлевших интим сотен различных лиц.
Кроме того, Абашидзе, по информации ведомства, незаконно хранил в доме боеприпасы – 30 патронов специального военного назначения.
Обоим задержанным предъявлены обвинения в посягательстве на личную или семейную тайну, информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные.
Уче Абашидзе также было предъявлено обвинение по третьей части статьи "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов".
Преступление предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.