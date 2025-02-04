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В Грузии в четыре раза увеличивают срок административного заключения
В Грузии в четыре раза увеличивают срок административного заключения
Sputnik Грузия
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте законодательного вестника Грузии 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Максимальный срок административного заключения в Грузии может быть увеличен с 15 до 60 дней, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже зарегистрированы на бюро парламента.Административное заключение – высшая мера административного наказания, которая применяется судом в конкретных случаях. Среди правонарушений, за которые предусмотрено заключение, – употребление и хранение для личного потребления наркотиков, уличная торговля без разрешения, неподчинение требованию соцработника, хулиганство, нарушения на акциях протеста, экономические нарушения и другое. В остальных случаях максимальных срок административного заключения остается прежним – 15 дней. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте законодательного вестника Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии, кодекс административных правонарушений
грузия, новости, политика, парламент грузии, кодекс административных правонарушений
В Грузии в четыре раза увеличивают срок административного заключения
19:10 04.02.2025 (обновлено: 20:25 04.02.2025)
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте законодательного вестника Грузии
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Максимальный срок административного заключения в Грузии может быть увеличен с 15 до 60 дней, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже зарегистрированы на бюро парламента.
Административное заключение – высшая мера административного наказания, которая применяется судом в конкретных случаях.
Среди правонарушений, за которые предусмотрено заключение, – употребление и хранение для личного потребления наркотиков, уличная торговля без разрешения, неподчинение требованию соцработника, хулиганство, нарушения на акциях протеста, экономические нарушения и другое.
Согласно инициированным поправкам, повышение максимального срока административного заключения коснется лишь небольшого списка нарушений, среди которых мелкое хулиганство, вандализм, неподчинению требования представителя органов правопорядка при исполнении и нарушение правил проведения собраний и манифестаций.
В остальных случаях максимальных срок административного заключения остается прежним – 15 дней.
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте законодательного вестника Грузии.