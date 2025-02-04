https://sputnik-georgia.ru/20250204/v-parlamente-gruzii-otkrylas-vesennyaya-sessiya-na-fone-protestov---video-292009269.html

В парламенте Грузии открылась весенняя сессия на фоне протестов – видео

В парламенте Грузии открылась весенняя сессия на фоне протестов – видео

Sputnik Грузия

В парламенте Грузии XI созыва открылась весенняя сессия. Заседание высшего законодательного органа страны проходило на фоне протестов сторонников... 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T17:19+0400

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2025-02-04T17:25+0400

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К парламенту были стянуты усиленные наряды полиции. Протестующие, скандируя лозунги, устроили хоровод вокруг здания и постарались максимально шуметь. Но, несмотря на протесты, заседание состоялось, и на нем с ежегодным отчетом выступил новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.

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