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В парламенте Грузии открылась весенняя сессия на фоне протестов – видео
В парламенте Грузии открылась весенняя сессия на фоне протестов – видео
Sputnik Грузия
В парламенте Грузии XI созыва открылась весенняя сессия. Заседание высшего законодательного органа страны проходило на фоне протестов сторонников... 04.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-04T17:19+0400
2025-02-04T17:19+0400
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К парламенту были стянуты усиленные наряды полиции. Протестующие, скандируя лозунги, устроили хоровод вокруг здания и постарались максимально шуметь. Но, несмотря на протесты, заседание состоялось, и на нем с ежегодным отчетом выступил новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, парламент грузии, оппозиция, акции, акции протеста, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, парламент грузии, оппозиция, акции, акции протеста, видео
В парламенте Грузии открылась весенняя сессия на фоне протестов – видео
17:19 04.02.2025 (обновлено: 17:25 04.02.2025)
В парламенте Грузии XI созыва открылась весенняя сессия. Заседание высшего законодательного органа страны проходило на фоне протестов сторонников проевропейских сил
К парламенту были стянуты усиленные наряды полиции. Протестующие, скандируя лозунги, устроили хоровод вокруг здания и постарались максимально шуметь. Но, несмотря на протесты, заседание состоялось, и на нем с ежегодным отчетом выступил новый президент Грузии Михаил Кавелашвили.