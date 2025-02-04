https://sputnik-georgia.ru/20250204/zheltyy-uroven-bezopasnosti-vveden-v-parlamente-gruzii-291998943.html

Желтый уровень безопасности введен в парламенте Грузии

Желтый уровень безопасности введен в парламенте Грузии

Sputnik Грузия

Ограничения на посещение парламента связаны с обеспечением рабочей и безопасной обстановки в здании законодательного органа 04.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-04T09:01+0400

2025-02-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Вход посетителей в здание парламента Грузии, где во вторник пройдет первое заседание весенней сессии, будет ограничен – введен желтый уровень безопасности, говорится в сообщении законодательного органа.Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня. На первом заседании весенней сессии парламента Грузии XI созыва президент Грузии Михаил Кавелашвили выступит с докладом по важнейшим вопросам положения страны.На запланированные парламентские мероприятия, в том числе комитетские и пленарные заседания, будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами. До завершения парламентских мероприятий в здание парламента допускаются только аккредитованные представители СМИ – не более двух групп от каждого телевещателя."Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во Дворце парламента Грузии", – отмечено в заявлении законодательного органа.В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники и кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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