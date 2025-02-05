https://sputnik-georgia.ru/20250205/gruzii-nuzhen-svoy-nyurnbergskiy-protsess--premer-ministr--292025827.html
Грузии нужен свой "Нюрнбергский процесс" – премьер-министр
Грузии нужен свой "Нюрнбергский процесс" – премьер-министр
Sputnik Грузия
Парламент Грузии принял постановление о создании следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 гг. и деятельности лиц, занимавших политические должности... 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T20:38+0400
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2025-02-05T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузии, чтобы не повторить ошибок прошлого, нужен свой "Нюрнбергский процесс", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя создание Временной следственной комиссии по расследованию преступлений при правлении партии "Единое национальное движение". Парламент Грузии принял постановление о создании Временной следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 годов и деятельности лиц, занимавших политические должности. Согласно постановлению, комиссия будет работать в течение трех месяцев, а после представит свой отчет. Что касается следственной комиссии, как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии в Грузии станут: Как будет работать комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии предположительно в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.Нюрнбергский процессНюрнбергский процесс – судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Процесс проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран – членов Антигитлеровской коалиции.В частности, перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Двенадцать подсудимых из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Фактически подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, Нюрнбергский трибунал создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, германия, тбилиси, нюрнберг, политика, новости, грузия
грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, германия, тбилиси, нюрнберг, политика, новости, грузия
Грузии нужен свой "Нюрнбергский процесс" – премьер-министр
20:38 05.02.2025 (обновлено: 21:09 05.02.2025)
Парламент Грузии принял постановление о создании следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 гг. и деятельности лиц, занимавших политические должности при Саакашвили
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузии, чтобы не повторить ошибок прошлого, нужен свой "Нюрнбергский процесс", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя создание Временной следственной комиссии по расследованию преступлений при правлении партии "Единое национальное движение".
Парламент Грузии принял постановление о создании Временной следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 годов и деятельности лиц, занимавших политические должности. Согласно постановлению, комиссия будет работать в течение трех месяцев, а после представит свой отчет.
"Нам нужен своего рода Нюрнбергский процесс, чтобы Грузия никогда не вернулась к темному прошлому, которое нам так тяжело помнится, с 2004 по 2012 год. Никто и никогда не должен вернуть нашу страну к режиму, который действовал до 2012 года. Это был кровавый режим, управляемый извне, преступления которого будут расследованы парламентской следственной комиссией", – заявил Кобахидзе.
Что касается следственной комиссии, как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии в Грузии станут:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Как будет работать комиссия
Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии предположительно в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории".
Процесс проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран – членов Антигитлеровской коалиции.
В частности, перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Двенадцать подсудимых из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Фактически подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, Нюрнбергский трибунал создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.