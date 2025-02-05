https://sputnik-georgia.ru/20250205/ideya-trampa-pereselit-zhiteley-sektora-gaza-nepriemlemo---posol-palestiny-v-rf-292020268.html

Идея Трампа переселить жителей сектора Газа неприемлема – посол Палестины в РФ

Идея Трампа переселить жителей сектора Газа неприемлема – посол Палестины в РФ

Sputnik Грузия

Желание президента США решить вопрос с жителями сектора Газа не получило поддержку целого ряда арабских стран 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T15:21+0400

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2025-02-05T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль не согласился с идеей президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, сообщает РИА Новости. Ранее Дональд Трамп охарактеризовал сектор Газа как "площадку под снос" и выразил мнение, что его жителей следует переселить. При этом он заявил, что США не будут финансировать этот процесс, предложив, чтобы расходы покрыли ближневосточные государства, обладающие необходимыми средствами. Кроме того, Трамп пообещал в течение четырех недель представить свою позицию относительно суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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