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Идея Трампа переселить жителей сектора Газа неприемлема – посол Палестины в РФ
Идея Трампа переселить жителей сектора Газа неприемлема – посол Палестины в РФ
Sputnik Грузия
Желание президента США решить вопрос с жителями сектора Газа не получило поддержку целого ряда арабских стран 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T15:21+0400
2025-02-05T15:21+0400
2025-02-05T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль не согласился с идеей президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, сообщает РИА Новости. Ранее Дональд Трамп охарактеризовал сектор Газа как "площадку под снос" и выразил мнение, что его жителей следует переселить. При этом он заявил, что США не будут финансировать этот процесс, предложив, чтобы расходы покрыли ближневосточные государства, обладающие необходимыми средствами. Кроме того, Трамп пообещал в течение четырех недель представить свою позицию относительно суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, палестина, сша, израиль, дональд трамп
в мире, палестина, сша, израиль, дональд трамп
Идея Трампа переселить жителей сектора Газа неприемлема – посол Палестины в РФ
15:21 05.02.2025 (обновлено: 15:31 05.02.2025)
Желание президента США решить вопрос с жителями сектора Газа не получило поддержку целого ряда арабских стран
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik.
Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль не согласился с идеей президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, сообщает РИА Новости
.
"Мы против этого", – сказал он, отметив, что ряд мусульманских стран тоже выступили против таких планов.
Ранее Дональд Трамп охарактеризовал сектор Газа как "площадку под снос" и выразил мнение, что его жителей следует переселить. При этом он заявил, что США не будут финансировать этот процесс, предложив, чтобы расходы покрыли ближневосточные государства, обладающие необходимыми средствами.
Кроме того, Трамп пообещал в течение четырех недель представить свою позицию относительно суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан.