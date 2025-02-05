Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250205/ideya-trampa-pereselit-zhiteley-sektora-gaza-nepriemlemo---posol-palestiny-v-rf-292020268.html
Идея Трампа переселить жителей сектора Газа неприемлема – посол Палестины в РФ
Идея Трампа переселить жителей сектора Газа неприемлема – посол Палестины в РФ
Sputnik Грузия
Желание президента США решить вопрос с жителями сектора Газа не получило поддержку целого ряда арабских стран 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T15:21+0400
2025-02-05T15:31+0400
в мире
палестина
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/10/289480002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddea94a7f69b9678db298507e2622f29.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль не согласился с идеей президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, сообщает РИА Новости. Ранее Дональд Трамп охарактеризовал сектор Газа как "площадку под снос" и выразил мнение, что его жителей следует переселить. При этом он заявил, что США не будут финансировать этот процесс, предложив, чтобы расходы покрыли ближневосточные государства, обладающие необходимыми средствами. Кроме того, Трамп пообещал в течение четырех недель представить свою позицию относительно суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
палестина
сша
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/10/289480002_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_44796e2f4b48a447381e97fb6a36c5a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
в мире, палестина, сша, израиль, дональд трамп
в мире, палестина, сша, израиль, дональд трамп

Идея Трампа переселить жителей сектора Газа неприемлема – посол Палестины в РФ

15:21 05.02.2025 (обновлено: 15:31 05.02.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы бегут из города Хамад после приказа израильской армии об эвакуации из некоторых районов южного района Хан-Юниса
Палестинцы бегут из города Хамад после приказа израильской армии об эвакуации из некоторых районов южного района Хан-Юниса - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Подписаться
Желание президента США решить вопрос с жителями сектора Газа не получило поддержку целого ряда арабских стран
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль не согласился с идеей президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, сообщает РИА Новости.

"Мы против этого", – сказал он, отметив, что ряд мусульманских стран тоже выступили против таких планов.

Ранее Дональд Трамп охарактеризовал сектор Газа как "площадку под снос" и выразил мнение, что его жителей следует переселить. При этом он заявил, что США не будут финансировать этот процесс, предложив, чтобы расходы покрыли ближневосточные государства, обладающие необходимыми средствами.
Кроме того, Трамп пообещал в течение четырех недель представить свою позицию относительно суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0