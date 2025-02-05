https://sputnik-georgia.ru/20250205/intoksikatsiya-rebenka-v-tbilisi--v-pitevoy-vode-ne-obnaruzheny-narusheniya-292020869.html

Интоксикация ребенка в Тбилиси – в питьевой воде не обнаружены нарушения

Интоксикация ребенка в Тбилиси – в питьевой воде не обнаружены нарушения

Sputnik Грузия

Ребенок был доставлен в медучреждение с интоксикацией, причины которой устанавливаются 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T16:57+0400

2025-02-05T16:57+0400

2025-02-05T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Вода "Бакуриани цида" компании IDS Borjomi Georgia соответствует нормам безопасности, никаких нарушений в образцах в ходе проверки обнаружено не было, говорится в заявлении Национального агентства продовольствия Грузии. В грузинском сегменте Сети 4 февраля появилась информация о госпитализации ребенка с ожогом дыхательных путей и полости рта после того, как он выпил воду из бутылки Bakuriani Cida. Компания IDS Borjomi Georgia в тот же день провела и обнародовала результаты проверки – в образцах воды не обнаружили никаких нарушений. Лабораторные исследования провели по следующим показателям: цветность, запах, привкус, мутность, pH (водородный показатель), жесткость, хлориды, общая минерализация, свинец, кадмий, железо, медь, цинк, перманганатная окисляемость. Как ранее сообщили в детской центральной больнице имени Иашвили, состояние ребенка стабильное. Он был доставлен в медучреждение с интоксикацией, причины которой устанавливаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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