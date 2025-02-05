Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250205/premery-gruzii-i-kazakhstana-obsudili-uvelichenie-tranzita-energoresursov-cherez-gruziyu-292023973.html
Премьеры Грузии и Казахстана обсудили увеличение транзита энергоресурсов через Грузию
Премьеры Грузии и Казахстана обсудили увеличение транзита энергоресурсов через Грузию
Sputnik Грузия
Кобахидзе 5 февраля вместе с делегацией отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T19:00+0400
2025-02-05T19:00+0400
казахстан
экономика
новости
грузия
европа
черное море
леван давиташвили
ираклий кобахидзе
мака бочоришвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/05/292022778_0:123:2048:1275_1920x0_80_0_0_d2aa5218c27679564ce7ee50ba1cfed3.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузия приветствует перспективы увеличения объемов транспортировки казахстанских энергоресурсов, в частности, нефти и нефтепродуктов, через транспортную инфраструктуру Грузии и порты Черного моря, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. Кобахидзе 5 февраля вместе с делегацией отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом, в рамках которого запланированы встречи высокого уровня с президентом и главой правительства Казахстана. "Грузия приветствует перспективы увеличения объемов транспортировки казахстанских энергоресурсов, в частности, нефти и нефтепродуктов, через транспортную инфраструктуру Грузии и порты Черного моря", – заявил Кобахидзе. Как отметил премьер Грузии, целесообразно активизировать работу по содействию развитию "Среднего коридора" и привлечению дополнительных грузов. По его словам, у Грузии есть возможность стать связующим звеном между Европой, Ближним Востоком и Южной Азией, а также между Центральной и Восточной Азией. "Международные пути сообщения позволяют нам стать цифровым хабом между Европой и Азией", – подчеркнул грузинский премьер. По словам Бектенова, Казахстан твердо привержен расширению региональной связанности и систематическому улучшению соответствующей инфраструктуры и условий. "Мы признаем важную роль Грузии в этом процессе", – заявил Бектенов. Он отметил, что активное сотрудничество в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор/ТМТМ) между Грузией и Казахстаном вызывает радость. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран. "Торговля между нашими странами и сегодня остается в центре внимания. Мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейшей диверсификации наших торговых отношений. Транзит и транспорт являются ключевыми направлениями нашего сотрудничества", – подчеркнул премьер Казахстана. Он отметил, что Казахстан и Грузия представляют собой важнейшие звенья трансконтинентальных транспортных коридоров и предлагают эффективные маршруты, соединяющие Европу и Китай/Юго-Восточную Азию. Премьер Казахстана также подчеркнул, что обе страны активно сотрудничают по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. "За последний год грузопоток по этому коридору увеличился на 62% и составил 4,5 млн тонн. Это почти в пять раз больше, чем в 2021 году, и отражает растущую уверенность в этом маршруте с точки зрения спроса и предложения", – сказал Бектенов. Премьер Казахстана также поздравил Ираклия Кобахидзе с повторным назначением на пост главы правительства Грузии. В свою очередь Кобахидзе подчеркнул, что развитие двустороннего сотрудничества с Казахстаном имеет особое значение для Грузии. "Поэтому неудивительно, что один из первых официальных визитов после парламентских выборов проходит именно в Казахстане", – заявил Кобахидзе. Он также подчеркнул, что перед властями Грузии стоит амбициозная задача максимально полно восстановить историческую функцию страны – функцию связанности, транзитную функцию, и в этой связи углубление торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Казахстаном имеет особое значение. Стороны также положительно оценили двусторонний товарооборот, который в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ираклий Кобахидзе пригласил премьер-министра Казахстана посетить Грузию с официальным визитом. Премьер-министр Грузии отправился в Казахстан вместе с делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр образования, науки и молодежи Александр Цуладзе, министр спорта Шалва Гоголадзе и глава правительственной администрации Леван Жоржолиани. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллиона долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
казахстан
европа
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/05/292022778_93:0:1956:1397_1920x0_80_0_0_7eeff12d2bf9edae7962a81bf769b012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
казахстан, экономика, новости, грузия, европа, черное море, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили
казахстан, экономика, новости, грузия, европа, черное море, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили

Премьеры Грузии и Казахстана обсудили увеличение транзита энергоресурсов через Грузию

19:00 05.02.2025
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться
Кобахидзе 5 февраля вместе с делегацией отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузия приветствует перспективы увеличения объемов транспортировки казахстанских энергоресурсов, в частности, нефти и нефтепродуктов, через транспортную инфраструктуру Грузии и порты Черного моря, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
© Сourtesy of Georgian Government
Кобахидзе 5 февраля вместе с делегацией отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом, в рамках которого запланированы встречи высокого уровня с президентом и главой правительства Казахстана.
"Грузия приветствует перспективы увеличения объемов транспортировки казахстанских энергоресурсов, в частности, нефти и нефтепродуктов, через транспортную инфраструктуру Грузии и порты Черного моря", – заявил Кобахидзе.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
© Сourtesy of Georgian Government
Как отметил премьер Грузии, целесообразно активизировать работу по содействию развитию "Среднего коридора" и привлечению дополнительных грузов.
По его словам, у Грузии есть возможность стать связующим звеном между Европой, Ближним Востоком и Южной Азией, а также между Центральной и Восточной Азией.
"Международные пути сообщения позволяют нам стать цифровым хабом между Европой и Азией", – подчеркнул грузинский премьер.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
© Сourtesy of Georgian Government
По словам Бектенова, Казахстан твердо привержен расширению региональной связанности и систематическому улучшению соответствующей инфраструктуры и условий.
"Мы признаем важную роль Грузии в этом процессе", – заявил Бектенов.
Он отметил, что активное сотрудничество в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор/ТМТМ) между Грузией и Казахстаном вызывает радость.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
© Сourtesy of Georgian Government
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
© Сourtesy of Georgian Government
"Торговля между нашими странами и сегодня остается в центре внимания. Мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейшей диверсификации наших торговых отношений. Транзит и транспорт являются ключевыми направлениями нашего сотрудничества", – подчеркнул премьер Казахстана.
Он отметил, что Казахстан и Грузия представляют собой важнейшие звенья трансконтинентальных транспортных коридоров и предлагают эффективные маршруты, соединяющие Европу и Китай/Юго-Восточную Азию.
Премьер Казахстана также подчеркнул, что обе страны активно сотрудничают по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
© Сourtesy of Georgian Government
"За последний год грузопоток по этому коридору увеличился на 62% и составил 4,5 млн тонн. Это почти в пять раз больше, чем в 2021 году, и отражает растущую уверенность в этом маршруте с точки зрения спроса и предложения", – сказал Бектенов.
Премьер Казахстана также поздравил Ираклия Кобахидзе с повторным назначением на пост главы правительства Грузии.

"Господин премьер-министр, ваш первый визит в Казахстан является важным событием, открывающим новые перспективы в рамках нашего двустороннего сотрудничества. У наших стран много общих интересов. Мы ценим ваши личные усилия по укреплению казахстанско-грузинского партнерства", – заявил Бектенов.

В свою очередь Кобахидзе подчеркнул, что развитие двустороннего сотрудничества с Казахстаном имеет особое значение для Грузии.
"Поэтому неудивительно, что один из первых официальных визитов после парламентских выборов проходит именно в Казахстане", – заявил Кобахидзе.
Он также подчеркнул, что перед властями Грузии стоит амбициозная задача максимально полно восстановить историческую функцию страны – функцию связанности, транзитную функцию, и в этой связи углубление торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Казахстаном имеет особое значение.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
© Сourtesy of Georgian Government
Стороны также положительно оценили двусторонний товарооборот, который в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ираклий Кобахидзе пригласил премьер-министра Казахстана посетить Грузию с официальным визитом.
Премьер-министр Грузии отправился в Казахстан вместе с делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр образования, науки и молодежи Александр Цуладзе, министр спорта Шалва Гоголадзе и глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе на встрече с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым
© Сourtesy of Georgian Government
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.
Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллиона долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0