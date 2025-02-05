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Премьеры Грузии и Казахстана обсудили увеличение транзита энергоресурсов через Грузию

Премьеры Грузии и Казахстана обсудили увеличение транзита энергоресурсов через Грузию

Sputnik Грузия

Кобахидзе 5 февраля вместе с делегацией отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T19:00+0400

2025-02-05T19:00+0400

2025-02-05T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузия приветствует перспективы увеличения объемов транспортировки казахстанских энергоресурсов, в частности, нефти и нефтепродуктов, через транспортную инфраструктуру Грузии и порты Черного моря, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. Кобахидзе 5 февраля вместе с делегацией отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом, в рамках которого запланированы встречи высокого уровня с президентом и главой правительства Казахстана. "Грузия приветствует перспективы увеличения объемов транспортировки казахстанских энергоресурсов, в частности, нефти и нефтепродуктов, через транспортную инфраструктуру Грузии и порты Черного моря", – заявил Кобахидзе. Как отметил премьер Грузии, целесообразно активизировать работу по содействию развитию "Среднего коридора" и привлечению дополнительных грузов. По его словам, у Грузии есть возможность стать связующим звеном между Европой, Ближним Востоком и Южной Азией, а также между Центральной и Восточной Азией. "Международные пути сообщения позволяют нам стать цифровым хабом между Европой и Азией", – подчеркнул грузинский премьер. По словам Бектенова, Казахстан твердо привержен расширению региональной связанности и систематическому улучшению соответствующей инфраструктуры и условий. "Мы признаем важную роль Грузии в этом процессе", – заявил Бектенов. Он отметил, что активное сотрудничество в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор/ТМТМ) между Грузией и Казахстаном вызывает радость. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран. "Торговля между нашими странами и сегодня остается в центре внимания. Мы считаем, что существует большой потенциал для дальнейшей диверсификации наших торговых отношений. Транзит и транспорт являются ключевыми направлениями нашего сотрудничества", – подчеркнул премьер Казахстана. Он отметил, что Казахстан и Грузия представляют собой важнейшие звенья трансконтинентальных транспортных коридоров и предлагают эффективные маршруты, соединяющие Европу и Китай/Юго-Восточную Азию. Премьер Казахстана также подчеркнул, что обе страны активно сотрудничают по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. "За последний год грузопоток по этому коридору увеличился на 62% и составил 4,5 млн тонн. Это почти в пять раз больше, чем в 2021 году, и отражает растущую уверенность в этом маршруте с точки зрения спроса и предложения", – сказал Бектенов. Премьер Казахстана также поздравил Ираклия Кобахидзе с повторным назначением на пост главы правительства Грузии. В свою очередь Кобахидзе подчеркнул, что развитие двустороннего сотрудничества с Казахстаном имеет особое значение для Грузии. "Поэтому неудивительно, что один из первых официальных визитов после парламентских выборов проходит именно в Казахстане", – заявил Кобахидзе. Он также подчеркнул, что перед властями Грузии стоит амбициозная задача максимально полно восстановить историческую функцию страны – функцию связанности, транзитную функцию, и в этой связи углубление торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Казахстаном имеет особое значение. Стороны также положительно оценили двусторонний товарооборот, который в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ираклий Кобахидзе пригласил премьер-министра Казахстана посетить Грузию с официальным визитом. Премьер-министр Грузии отправился в Казахстан вместе с делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр образования, науки и молодежи Александр Цуладзе, министр спорта Шалва Гоголадзе и глава правительственной администрации Леван Жоржолиани. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллиона долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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казахстан, экономика, новости, грузия, европа, черное море, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили