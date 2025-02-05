https://sputnik-georgia.ru/20250205/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-2024-godu--292014468.html

Сколько объектов построено в Грузии 2024 году

Сколько объектов построено в Грузии 2024 году

Sputnik Грузия

Больше половины построенных за прошлый год объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Число введенных в эксплуатацию объектов в 2024 году увеличилось на 13,3% по сравнению с 2023 годом, а площадь выросла на 1,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).За 2024 год в Грузии было введено в эксплуатацию 3 604 объекта общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров.Больше половины построенных за 2024 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Имерети.Муниципальными органами власти Грузии в 2024 году было выдано 12,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 12 миллионов квадратных метров.По сравнению с 2023 годом число выданных разрешений выросло на 7,1%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 28,4%.Из общего числа выданных разрешений 73,5% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий: многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"