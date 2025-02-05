https://sputnik-georgia.ru/20250205/sledstvennaya-komissiya-parlamenta-gruzii-budet-rassledovat-prestupleniya-vremen-saakashvili-292021958.html

Следственная комиссия парламента Грузии будет расследовать преступления времен Саакашвили

Следственная комиссия парламента Грузии будет расследовать преступления времен Саакашвили

Sputnik Грузия

Еще перед выборами "Мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные... 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T17:49+0400

2025-02-05T17:49+0400

2025-02-05T18:06+0400

политика

единое национальное движение

михаил саакашвили

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление о создании Временной следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 годов и деятельности лиц, занимавших политические должности. Согласно постановлению, комиссия будет работать в течение трех месяцев. Как ранее заявили в правящей партии, основным предметом изучения комиссии станут: Согласно Регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний Временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии предположительно в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия