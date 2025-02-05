https://sputnik-georgia.ru/20250205/sledstvennaya-komissiya-parlamenta-gruzii-budet-rassledovat-prestupleniya-vremen-saakashvili-292021958.html
Следственная комиссия парламента Грузии будет расследовать преступления времен Саакашвили
Следственная комиссия парламента Грузии будет расследовать преступления времен Саакашвили
Sputnik Грузия
Еще перед выборами "Мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные... 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T17:49+0400
2025-02-05T17:49+0400
2025-02-05T18:06+0400
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единое национальное движение
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление о создании Временной следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 годов и деятельности лиц, занимавших политические должности. Согласно постановлению, комиссия будет работать в течение трех месяцев. Как ранее заявили в правящей партии, основным предметом изучения комиссии станут: Согласно Регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний Временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии предположительно в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
Следственная комиссия парламента Грузии будет расследовать преступления времен Саакашвили
17:49 05.02.2025 (обновлено: 18:06 05.02.2025)
Еще перед выборами "Мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление о создании Временной следственной комиссии по изучению режима 2003-2012 годов и деятельности лиц, занимавших политические должности.
Согласно постановлению, комиссия будет работать в течение трех месяцев. Как ранее заявили в правящей партии, основным предметом изучения комиссии станут:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Согласно Регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
Место и периодичность проведения заседаний Временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии предположительно в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение"
"Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года.
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.
За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением".
Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения".
В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам.
Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.