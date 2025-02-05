https://sputnik-georgia.ru/20250205/stremlenie-trampa-denuklearizirovat-ssha-rf-i-knr-ne-budet-uspeshnym---glava-assotsiatsii-292016742.html

Стремление Трампа денуклеаризировать США, РФ и КНР не будет успешным – глава Ассоциации

Стремление Трампа денуклеаризировать США, РФ и КНР не будет успешным – глава Ассоциации

Sputnik Грузия

Сложная международная обстановка будет мешать президенту США продвигать идею ядерного разоружения, в отношениях с Россией и Китаем 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T12:12+0400

2025-02-05T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Попытки президента США Дональда Трампа заключить соглашение о денуклеаризации с Россией и Китаем, вероятнее всего, окажутся безуспешными, заявил исполнительный директор Американской ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, сообщает РИА Новости. Кимбалл считает положительным интерес Трампа и готовность президента России к заключению соглашения об ограничении и сокращении ядерных арсеналов США и России. Однако он подчеркнул, что "готовность и надежда сами по себе не являются эффективной стратегией сокращения ядерных вооружений".Глава ассоциации также указал на обязательства всех членов “Ядерной пятерки”, включая Китай, Францию и Великобританию, “вести переговоры в духе доброй воли об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению” в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, россия