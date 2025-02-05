https://sputnik-georgia.ru/20250205/tamozhenniki-presekli-vvoz-krupnoy-partii-narkotikov-iz-turtsii-v-gruziyu-292014925.html

Таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Турции в Грузию

Таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Турции в Грузию

Sputnik Грузия

Запрещенные вещества были расфасованные в 147 полиэтиленовых пакетов с чаем 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T13:52+0400

2025-02-05T13:52+0400

2025-02-05T13:52+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Крупную партию наркотиков, расфасованную в упаковках с чаем, обнаружили таможенники в грузовом автомобиле, управляемом иностранцем на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Запрещенные вещества были расфасованные в 147 полиэтиленовых пакетов с чаем. Общий вес изъятых наркотиков превысил полкило – 665 граммов. Материалы дела переданы в соответствующее подразделение МВД Грузии для дальнейшего расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, тпп "сарпи", наркотики