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https://sputnik-georgia.ru/20250205/tamozhenniki-presekli-vvoz-krupnoy-partii-narkotikov-iz-turtsii-v-gruziyu-292014925.html
Таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Турции в Грузию
Таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Турции в Грузию
Sputnik Грузия
Запрещенные вещества были расфасованные в 147 полиэтиленовых пакетов с чаем 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T13:52+0400
2025-02-05T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Крупную партию наркотиков, расфасованную в упаковках с чаем, обнаружили таможенники в грузовом автомобиле, управляемом иностранцем на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Запрещенные вещества были расфасованные в 147 полиэтиленовых пакетов с чаем. Общий вес изъятых наркотиков превысил полкило – 665 граммов. Материалы дела переданы в соответствующее подразделение МВД Грузии для дальнейшего расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тпп "сарпи", наркотики
грузия, происшествия, новости, тпп "сарпи", наркотики

Таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Турции в Грузию

13:52 05.02.2025
© Sputnik / Alexander ImedashviliГраница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Черноморский пляж у границы заполнен отдыхающими
Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Черноморский пляж у границы заполнен отдыхающими - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Запрещенные вещества были расфасованные в 147 полиэтиленовых пакетов с чаем
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Крупную партию наркотиков, расфасованную в упаковках с чаем, обнаружили таможенники в грузовом автомобиле, управляемом иностранцем на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
Запрещенные вещества были расфасованные в 147 полиэтиленовых пакетов с чаем. Общий вес изъятых наркотиков превысил полкило – 665 граммов.
Материалы дела переданы в соответствующее подразделение МВД Грузии для дальнейшего расследования.
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