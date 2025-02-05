https://sputnik-georgia.ru/20250205/v-gruzii-poyavyatsya-novye-pravila-dlya-smi-292025354.html

В Грузии появятся новые правила для СМИ

В Грузии появятся новые правила для СМИ

Sputnik Грузия

Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики, заявляют в правящей партии 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T19:59+0400

2025-02-05T19:59+0400

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сми

новости

грузия

политика

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит аналог британского закона "О СМИ", который установит стандарт объективности, отмечают власти. Представители правящей партии не раз обвиняли оппозиционные СМИ в нарушении стандартов этики и объективности, заявляя, что они нацелены на дезинформацию. "Мы начнем работать с завтрашнего дня, и будет представлен закон о СМИ, который будет принят в соответствии с британской моделью и законодательством. Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики", – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.По его словам, в законе также будут определены институциональные механизмы мониторинга и защиты стандартов. Кроме того, закон коснется и вопроса финансирования СМИ. Согласно британской модели, СМИ не должны публиковать недостоверную, непроверенную или ложную информацию, а также фотографии. Гражданам и организациям, в отношении которых была распространена недостоверная информация, должно быть предоставлено право на ответ. Журналисты для получения информации не должны использовать такие методы, как давление или настойчивое преследование, уловки, обман, а также недопустимо искажение истины в угоду рекламным или иным интересам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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сми, новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия