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В Грузии появятся новые правила для СМИ
В Грузии появятся новые правила для СМИ
Sputnik Грузия
Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики, заявляют в правящей партии 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T19:59+0400
2025-02-05T19:59+0400
2025-02-05T20:19+0400
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мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит аналог британского закона "О СМИ", который установит стандарт объективности, отмечают власти. Представители правящей партии не раз обвиняли оппозиционные СМИ в нарушении стандартов этики и объективности, заявляя, что они нацелены на дезинформацию. "Мы начнем работать с завтрашнего дня, и будет представлен закон о СМИ, который будет принят в соответствии с британской моделью и законодательством. Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики", – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.По его словам, в законе также будут определены институциональные механизмы мониторинга и защиты стандартов. Кроме того, закон коснется и вопроса финансирования СМИ. Согласно британской модели, СМИ не должны публиковать недостоверную, непроверенную или ложную информацию, а также фотографии. Гражданам и организациям, в отношении которых была распространена недостоверная информация, должно быть предоставлено право на ответ. Журналисты для получения информации не должны использовать такие методы, как давление или настойчивое преследование, уловки, обман, а также недопустимо искажение истины в угоду рекламным или иным интересам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сми, новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
сми, новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
В Грузии появятся новые правила для СМИ
19:59 05.02.2025 (обновлено: 20:19 05.02.2025)
Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики, заявляют в правящей партии
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит аналог британского закона "О СМИ", который установит стандарт объективности, отмечают власти.
Представители правящей партии не раз обвиняли оппозиционные СМИ в нарушении стандартов этики и объективности, заявляя, что они нацелены на дезинформацию.
"Мы начнем работать с завтрашнего дня, и будет представлен закон о СМИ, который будет принят в соответствии с британской моделью и законодательством. Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики", – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
По его словам, в законе также будут определены институциональные механизмы мониторинга и защиты стандартов. Кроме того, закон коснется и вопроса финансирования СМИ.
"Финансирование СМИ из иностранных источников будет ограничено. Естественно, это не касается коммерческой рекламы и других подобных доходов", – сказал Мдинарадзе.
Согласно британской модели, СМИ не должны публиковать недостоверную, непроверенную или ложную информацию, а также фотографии. Гражданам и организациям, в отношении которых была распространена недостоверная информация, должно быть предоставлено право на ответ.
Журналисты для получения информации не должны использовать такие методы, как давление или настойчивое преследование, уловки, обман, а также недопустимо искажение истины в угоду рекламным или иным интересам.