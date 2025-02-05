https://sputnik-georgia.ru/20250205/v-gruzii-sobirayutsya-uzhestochit-nakazanie-za-narkotiki-i-dlya-prestupnikov-podrostkov-292025573.html

В Грузии собираются ужесточить наказания за наркотики и для преступников-подростков

В Грузии собираются ужесточить наказания за наркотики и для преступников-подростков

Sputnik Грузия

Преступления, связанные с наркотиками, остаются самыми распространенными в стране 05.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планирует ужесточить законодательство в отношении наркоторговцев и наказания для несовершеннолетних преступников, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Преступления, связанные с наркотиками, остаются самыми распространенными в Грузии. В 2024 году было зафиксировано 5 375 подобных преступлений. При этом в законодательстве будет разграничено потребление тяжелых и легких наркотиков. "Естественно, к потребляющим героин и потребляющим марихуану будет разное отношение", – сказал он. В то же время политик отметил, что параллельно с постоянной защитой прав будет ужесточаться правосудие в отношении несовершеннолетних. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Касательно наркотиков, в Грузии на сегодняшний день строго регулируется вопрос реализации наркотических средств. Это действие является одним из строго наказуемых преступлений, за которое в виде наказания может последовать высшая мера – бессрочное заключение. При этом хранение наркотических средств для личного потребления, доза которых определяется индивидуально для каждого из видов средств, карается лишь штрафом. Хранение выше определенной для личного хранения дозы является уже уголовным преступлением и предполагает лишение свободы от 6 лет. А вот потребление марихуаны в Грузии разрешено, но лишь в строго ограниченных местах. Что касается хранения, то на нее распространяются те же нормы, что и для других наркотических средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, наркоторговля, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика