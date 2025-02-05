https://sputnik-georgia.ru/20250205/v-gruzii-uprostyat-naznachenie-chinovnikov-i-ogranichat-im-inostrannoe-finansirovanie-292026246.html

В Грузии упростят назначение чиновников и ограничат им иностранное финансирование

В Грузии упростят назначение чиновников и ограничат им иностранное финансирование

Sputnik Грузия

Госслужащим будет запрещено получать прибыль из иностранных источников 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T20:58+0400

2025-02-05T20:58+0400

2025-02-05T21:11+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

мамука мдинарадзе

грузия

новости

закон об "иноагентах"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708420_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7d3f25bac2297beb8003d367a2ff0a31.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение упростить назначения глав подчиняющихся министерствам ведомств, а также ограничить иностранное финансирование чиновникам, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Глав подчиняющихся министерствам юридических лиц публичного права на сегодняшний день назначает либо премьер-министр, либо собрание членов, либо регулирующий орган. Что касается государственных служащих, то власти планируют запретить им получать прибыль из иностранных источников. "Без согласия руководителя соответствующего учреждения госслужащему будет запрещено получать какую-либо выгоду из иностранного источника, будь это прямые или косвенные надбавки к заработной плате, обучение, визиты и другое", – сказал Мдинарадзе. Ранее Мдинарадзе заявил, что в Грузии примут аналог американского закона об "иноагентах" FARA, который предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а для всех, в том числе для физических лиц. По его словам, FARA заменит собой существующий закон "О прозрачности иностранного влияния". Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, грузия, новости, закон об "иноагентах"