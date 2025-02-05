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В Грузии упростят назначение чиновников и ограничат им иностранное финансирование
В Грузии упростят назначение чиновников и ограничат им иностранное финансирование
Sputnik Грузия
Госслужащим будет запрещено получать прибыль из иностранных источников 05.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-05T20:58+0400
2025-02-05T20:58+0400
2025-02-05T21:11+0400
грузинская мечта - демократическая грузия
мамука мдинарадзе
грузия
новости
закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение упростить назначения глав подчиняющихся министерствам ведомств, а также ограничить иностранное финансирование чиновникам, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Глав подчиняющихся министерствам юридических лиц публичного права на сегодняшний день назначает либо премьер-министр, либо собрание членов, либо регулирующий орган. Что касается государственных служащих, то власти планируют запретить им получать прибыль из иностранных источников. "Без согласия руководителя соответствующего учреждения госслужащему будет запрещено получать какую-либо выгоду из иностранного источника, будь это прямые или косвенные надбавки к заработной плате, обучение, визиты и другое", – сказал Мдинарадзе. Ранее Мдинарадзе заявил, что в Грузии примут аналог американского закона об "иноагентах" FARA, который предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а для всех, в том числе для физических лиц. По его словам, FARA заменит собой существующий закон "О прозрачности иностранного влияния". Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, грузия, новости, закон об "иноагентах"
грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, грузия, новости, закон об "иноагентах"
В Грузии упростят назначение чиновников и ограничат им иностранное финансирование
20:58 05.02.2025 (обновлено: 21:11 05.02.2025)
Госслужащим будет запрещено получать прибыль из иностранных источников
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение упростить назначения глав подчиняющихся министерствам ведомств, а также ограничить иностранное финансирование чиновникам, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Глав подчиняющихся министерствам юридических лиц публичного права на сегодняшний день назначает либо премьер-министр, либо собрание членов, либо регулирующий орган.
"Назначение руководителей юридических лиц публичного права будет упрощено. За исключением особых случаев, назначение и увольнение руководителей юрлиц публичного права осуществляется по усмотрению министра или руководителя другого соответствующего ведомства", – сказал Мдинарадзе.
Что касается государственных служащих, то власти планируют запретить им получать прибыль из иностранных источников.
"Без согласия руководителя соответствующего учреждения госслужащему будет запрещено получать какую-либо выгоду из иностранного источника, будь это прямые или косвенные надбавки к заработной плате, обучение, визиты и другое", – сказал Мдинарадзе.
Ранее Мдинарадзе заявил, что в Грузии примут аналог американского закона об "иноагентах" FARA, который предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а для всех, в том числе для физических лиц.
По его словам, FARA заменит собой существующий закон "О прозрачности иностранного влияния".
Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов.
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран.
Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации.
По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы.
Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.