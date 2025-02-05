https://sputnik-georgia.ru/20250205/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-provedeniya-aktsiy-protesta-292024575.html

В Грузии ужесточают правила проведения акций протеста

В Грузии ужесточают правила проведения акций протеста

Sputnik Грузия

Согласно поправкам, в законодательстве будут разделены понятия запланированная и спонтанная акции протеста 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T21:01+0400

2025-02-05T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению поправок в закон "О собраниях и манифестациях", которые предполагают ужесточение условий проведения акций протеста. Так, согласно поправкам, в законодательстве будут разделены понятия запланированная и спонтанная акции протеста. Спонтанной акцией будут считаться собрание или манифестация, которые происходят незапланированно и зависят от общественного события, которое нельзя предсказать. В предупреждении, согласно поправкам, помимо данных о предполагаемой акции вноситься будут только данные об организаторе, а не о его доверенном лице, как это было ранее. При этом, несмотря на то, что предупреждение о проведении акции вносится в мэрию, решение о возможности ее запрета будет принимать МВД Грузии. Кроме того, в законе вводится запрет на проведение акций протеста в закрытых помещениях и зданиях без предварительного письменного согласия владельца. Также вводится запрет не только на блокирование входов в здания, автомагистралей и железной дороги, но и тоннелей, эстакад и мостов. Кроме того, теперь участникам акций будет запрещено создавать препятствия не только передвижению транспорта, но и передвижению пешеходов. Также протестующим будет запрещено устанавливать временные конструкции, которые создают угрозу членам акции или мешают полиции следить за общественным порядком, и без этих конструкций возможно проведение акций. Также участникам акции будет запрещено участвовать в пресеченной по требованию МВД Грузии акции. МВД будет иметь право запретить перекрывать дорогу при наличии достаточного числа участников, если возможно проведение акции по-другому. При этом МВД при принятии решения должно соблюдать баланс между свободой собраний и правами тех лиц, которые проживают, работают или занимаются предпринимательской деятельностью в месте проведения акции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции протеста, грузия, новости, общество, акции