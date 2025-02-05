https://sputnik-georgia.ru/20250205/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-ogranichena-dlya-bolshegruzov-292025200.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России ограничена для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России ограничена для большегрузов

Sputnik Грузия

Причиной введения ограничений стала гололедица и снегопад 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Причиной введения ограничений стали гололедица и снегопад. Транспорт с прицепом и полуприцепом может передвигаться лишь по одному из пяти противолавинных тоннелей в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, погода, грузия, новости, гудаури, тбилиси