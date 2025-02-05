https://sputnik-georgia.ru/20250205/zakon-ob-inoagentakh-v-gruzii-prevratyat-v-analog-amerikanskogo-zakona-fara--292024782.html

Закон об "иноагентах" в Грузии превратят в аналог американского закона FARA

Закон об "иноагентах" в Грузии превратят в аналог американского закона FARA

Sputnik Грузия

Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года 05.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-05T19:19+0400

2025-02-05T19:19+0400

2025-02-05T19:19+0400

политика

закон об "иноагентах"

грузия

новости

общество

мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузия примет аналог американского закона "об иноагентах" FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Кроме того, по его словам, из законодательства будут изъяты все нормы, предполагающие участие неправительственного сектора в государственных решениях. "Нормы, предусматривающие обязательное участие неправительственных организаций в процессе принятия государственных решений, будут исключены абсолютно из всех законов и подзаконных актов", -- отметил Мдинарадзе. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, закон об "иноагентах", грузия, новости, общество, мамука мдинарадзе