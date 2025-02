https://sputnik-georgia.ru/20250206/administratsiya-ssha-otpisalas-ot-ryada-vliyatelnykh-smi-292029738.html

Администрация США отписалась от ряда влиятельных СМИ

Администрация США отписалась от ряда влиятельных СМИ

Sputnik Грузия

Администрация президента США отписалась от ведущих информационных агентств мира, указав на расточительство 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T13:00+0400

2025-02-06T13:00+0400

2025-02-06T13:04+0400

в мире

сша

илон маск

наса

ассошиэйтед пресс

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283902449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8bac094ebd721c41ef30a0587486aa2.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Несколько государственных ведомств США аннулировали подписки на СМИ, включая газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в среду заявил, что государственные расходы на СМИ, включая подписки на информационное агентство Associated Press, являются нецелесообразным расходованием налоговых средств и будут сокращены. Ранее Маск также отреагировал на сообщение пользователя в соцсети X о возможном финансировании газеты Politico за счет налогоплательщиков США, отметив, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов".Кроме того, DOGE отреагировал на публикацию одного из пользователей X, спросившего, действительно ли американское космическое агентство НАСА потратило около 500 тысяч долларов на подписки на Politico. Как пишет DOGE, госдепартамент США также подтвердил отмену подписок на Ассошиэйтед Пресс. При этом руководство Politico в записке для сотрудников отрицает информацию о том, что получало госсредства. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. По существующей информации, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, сша, илон маск, наса, ассошиэйтед пресс, дональд трамп