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Администрация США отписалась от ряда влиятельных СМИ
Администрация США отписалась от ряда влиятельных СМИ
Sputnik Грузия
Администрация президента США отписалась от ведущих информационных агентств мира, указав на расточительство 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Несколько государственных ведомств США аннулировали подписки на СМИ, включая газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в среду заявил, что государственные расходы на СМИ, включая подписки на информационное агентство Associated Press, являются нецелесообразным расходованием налоговых средств и будут сокращены. Ранее Маск также отреагировал на сообщение пользователя в соцсети X о возможном финансировании газеты Politico за счет налогоплательщиков США, отметив, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов".Кроме того, DOGE отреагировал на публикацию одного из пользователей X, спросившего, действительно ли американское космическое агентство НАСА потратило около 500 тысяч долларов на подписки на Politico. Как пишет DOGE, госдепартамент США также подтвердил отмену подписок на Ассошиэйтед Пресс. При этом руководство Politico в записке для сотрудников отрицает информацию о том, что получало госсредства. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. По существующей информации, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, сша, илон маск, наса, ассошиэйтед пресс, дональд трамп
в мире, сша, илон маск, наса, ассошиэйтед пресс, дональд трамп
Администрация США отписалась от ряда влиятельных СМИ
13:00 06.02.2025 (обновлено: 13:04 06.02.2025)
Администрация президента США отписалась от ведущих информационных агентств мира, указав на расточительство
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik.
Несколько государственных ведомств США аннулировали подписки на СМИ, включая газеты Politico
, The New York Times
и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает РИА Новости
.
Американский предприниматель Илон Маск в среду заявил, что государственные расходы на СМИ, включая подписки на информационное агентство Associated Press, являются нецелесообразным расходованием налоговых средств и будут сокращены. Ранее Маск также отреагировал на сообщение пользователя в соцсети X о возможном финансировании газеты Politico за счет налогоплательщиков США, отметив, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов".
"Руководство министерства финансов подтвердило, что их подписки на The New York Times сегодня были отменены", – говорится в сообщении DOGE.
Кроме того, DOGE отреагировал на публикацию одного из пользователей X, спросившего, действительно ли американское космическое агентство НАСА потратило около 500 тысяч долларов на подписки на Politico.
"Руководство НАСА подтвердило, что сегодня это (подписка на Politico – ред.) было отменено", – сообщило ведомство.
Как пишет DOGE, госдепартамент США также подтвердил отмену подписок на Ассошиэйтед Пресс.
При этом руководство Politico в записке для сотрудников отрицает информацию о том, что получало госсредства.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. По существующей информации, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.