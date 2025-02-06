https://sputnik-georgia.ru/20250206/borba-s-narkotikami-v-gruzii---zaderzhany-22-cheloveka-292037914.html

Борьба с наркотиками в Грузии - задержаны 22 человека

Борьба с наркотиками в Грузии - задержаны 22 человека

Sputnik Грузия

Среди задержанных, как граждане Грузии, так и граждане России, Азербайджана, Молдовы и Турции 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T23:58+0400

2025-02-06T23:58+0400

2025-02-06T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с наркопреступностью задержала в Тбилиси и четырех регионах Грузии 22 человека, из которых 19 – за реализацию наркотиков, говорится в сообщении МВД. Операция по задержанию проводилась как в столице, так и в Аджарской автономной республике и регионах Самегрело – Земо Сванети, Имерети и Квемо Картли . Среди задержанных, как граждане Грузии, так и граждане России, Азербайджана, Молдовы и Турции. Самому младшему из них – 20 лет, а самому старшему – 49 лет. Остальные трое задержанных задержаны по факту незаконного приобретения-хранения наркотических веществ в крупном и особо крупном размере. Самому младшему из них – 19 лет, а самому старшему – 27 лет. После личного обыска и обыска домов задержанных, а также указанных ими мест, полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, альфа ПВП, бупренорфин субоксин, амфетамин и марихуану. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, наркопреступления в грузии