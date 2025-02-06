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Добросовестных граждан не должен пугать американский закон об "иноагентах" – аналитик

Добросовестных граждан не должен пугать американский закон об "иноагентах" – аналитик

Sputnik Грузия

Добросовестные физические и юридические лица, которые утверждают, что работают во благо грузинского общества, не должны бояться принятия американской версии... 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T15:16+0400

2025-02-06T15:16+0400

2025-02-06T15:16+0400

пресс-центр sputnik грузия

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Почему американское общество имеет право знать о том, куда идут деньги, которые поступают в страну из-за рубежа, а грузинское общество не должно иметь на это права?" – заявил Анджапаридзе. Грузия примет аналог американского закона об "иноагентах" FARA и упразднит участие гражданского сектора в принятии государственных решений, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. "Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов.

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