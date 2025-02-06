https://sputnik-georgia.ru/20250206/doroga-k-granitse-gruzii-s-armeniey-zakryta-iz-za-nepogody-292035520.html

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта из-за непогоды

Sputnik Грузия

Из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Ниноцминда 06.02.2025, Sputnik Грузия

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ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на перевале Паравани (к границе Грузии с Арменией) запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, из-за метели и плохой видимости ограничение действует на участке с 94 по 110 километр (перевал Паравани) трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Кроме того, временно ограничено движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом на участке 110-146 км (Паравани-Ниноцминда), для остальных видов транспортных средств движение свободно. Участок дороги от 1 до 93 км (Кода-Аязма) открыт для движения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, армения, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии