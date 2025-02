https://sputnik-georgia.ru/20250206/kritiki-zakona-ob-inoagentakh-mogut-obratitsya-v-posolstvo-ssha---glava-parlamenta-292031210.html

Критики закона об "иноагентах" могут обратиться в посольство США – глава парламента

Критики закона об "иноагентах" могут обратиться в посольство США – глава парламента

06.02.2025

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Аналог американского закона об "иноагентах" FARA будет принят в Грузии, так как никто не сомневается в том, что законодательство США соответствует демократическим стандартам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.В Грузии будет принят аналог американского закона об "иноагентах" FARA, так как никто не сомневается в том, что законодательство США соответствуют демократическим стандартам, а в случае вопросов – обращайтесь к посольству США, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Вчера лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил о решении принять аналог американского закона об "иноагентах" FARA и упразднении существующего закона о "прозрачности иностранного влияния"."Американская" версия FARA (Foreign Agents Registration Act) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических. За неисполнение может быть уголовная ответственность.По словам главы парламента, многие пытались создать неопределенную обстановку в отношении принятого в Грузии закона об "О прозрачности иностранного влияния", в том числе создать трудности перевода для иностранцев, чтобы дискредитировать идею прозрачности. По мнению спикера парламента, последние скандальные разоблачения непосредственно администрацией Дональда Трампа для властей Грузии стали сигналом о том, что важно обратить внимание на законодательство и быть готовыми к тому, чтобы демократия смогла защитить себя от внешнего вмешательства.Как отметил глава парламента, оказалось, что даже некоторые всемирно известные СМИ оказались финансируемыми из разных бюджетных фондов, и выясняется, что, например, Politico или другое издание, которое предвзято освещало те или иные события, имело прямую политическую повестку дня, чтобы поддержать определенные политические группы или работать против них или других лидеров. Ранее ряд государственных ведомств США отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Associated Press. Как заявил в среду Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США, государственные расходы на СМИ, включая подписки на информационное агентство Associated Press, являются нецелесообразным расходованием налоговых средств и будут сокращены. Закон о "прозрачности иностранного влияния"Закон о "прозрачности иностранного влияния" или "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

