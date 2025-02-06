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Крупнейший в мире крейсер "Адмирал Нахимов" к походу готов

Крупнейший в мире крейсер "Адмирал Нахимов" к походу готов

Sputnik Грузия

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации получил высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон"... 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T14:52+0400

2025-02-06T14:52+0400

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Новейшее оборудование, системы вооружения четвертого поколения делают этот крупнейший на планете крейсер грозным символом военно-морского могущества России.После значительной модернизации на предприятии "Севмаш" в воскресенье забилось второе атомное "сердце" крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М, экипаж подтвердил готовность к выходу в море. Два ядерных реактора КН-3 работают на обогащенном уране, позволяют 252-метровому кораблю водоизмещением 25 тысяч тонн развивать скорость до 32 узлов (60 км/час), обеспечивают неограниченную автономность – без перезарядки топливом в течение 10 лет.Обновленный корабль получил 80 универсальных пусковых установок для "Цирконов", "Калибров" и "Ониксов" – всего 176 ракет большой дальности, вместо прежних 20 противокорабельных "Гранитов" (которые развивали скорость до 2,5 Махов, доставляли фугасную боевую часть или ядерный заряд мощностью до 500 килотонн на расстояние до 700-800 км). Кроме того, "Адмирал Нахимов" значительно усилили комплексами ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", противолодочными системами "Пакет-НК" и "Ответ". Модернизация изменила весь комплекс радиоэлектронного оборудования, навигации, РЛС, программного обеспечения.Многоцелевой крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442 (шифр "Орлан") дальней морской и океанской зоны принят на вооружение в 1988 году и остается самым большим, самым мощным по вооружению в мире не авианосным боевым надводным кораблем с ядерной энергетической установкой. Комплекс вооружения ТАРКР уникален. Высокоточные гиперзвуковые ракеты "Циркон" летают на скоростях до 9 Махов, неуловимы для всех существующих и перспективных систем ПВО/ПРО, способны поражать цели на удалении свыше 1000 км. Крылатые "Калибры" предназначены для уничтожения морских и береговых целей на расстоянии до 2500 км. Универсальные КР "Оникс-М" могут "достать" объекты противника на дистанции 800 км.Стоимость модернизации превысила 200 млрд рублей, и неслучайно в специализированных англоязычных изданиях крейсер стали называть "Звездой смерти" (Death Star). Американские эксперты отмечают, что "Адмирал Нахимов" способен превзойти любой боевой корабль НАТО, с которым столкнется в Мировом океане. Возможно, с 2026 года "этот культовый корабль будет действовать между Северным Ледовитым океаном и Северной Атлантикой, избегая относительно тесных пространств".Неотвратимое возмездиеБазирование в Североморске и вероятные маршруты патрулирования "Адмирала Нахимова" подсказывают, что Москва готовится к длительному соперничеству великих держав в Арктике. Здесь для каждого класса кораблей имеются свои цели и задачи. Флагманский тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ России предназначен для "распыления" авианосных ударных групп противника (возможны всего три варианта АУГ – военно-морские силы США, Британии, Франции).Журнал Military Watch отмечает, что "Адмирал Нахимов" в три раза больше американских эсминцев типа "Арли Берк", модернизация "произвела революцию в боевом потенциале" крейсера, и "морской вариант С-400 в 96 пусковых ячейках эквивалентен трем полным наземным дивизионам систем ПВО". Это позволит крейсеру "перехватывать самолеты, включая малозаметные платформы, баллистические и крылатые ракеты на гиперзвуковых скоростях и на дальностях до 400 км". Заметим, гиперзвуковых ракет у Пентагона и НАТО пока нет, и в ближайшие годы не будет – слишком велико технологическое отставание Запада в этой сфере.Американское издание The War Zone также видит "ощутимые результаты" модернизации, за которой пристрастно наблюдает с 2017 года. "Снимки из Северодвинска показали, что огромные части военного корабля полностью выпотрошены" для размещения нового оружия и аппаратуры, сообщило издание. И резюмировало: "Российский ВМФ вполне может считать себя счастливчиком… Этот впечатляющий корабль станет весьма значимым символом военно-морской мощи России и сможет прослужить еще долгие годы".Необходимо иметь в виду, это "счастье" не упало с неба. Конструкторское бюро специального машиностроения еще в начале 1990-х годов разработало универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С14, который позволял надводным кораблям ВМФ России использовать противокорабельные ракеты "Оникс" и широкую линейку крылатых ракет "Калибр-НК" для поражения наземных, надводных, подводных целей. С другой стороны, в это же время ВМС США вывели из эксплуатации последние свои атомные крейсеры, якобы по соображениям стоимости эксплуатации. Фактически – из-за слабости ракетного вооружения и низкой живучести платформы. Речь идет, прежде всего, об атомном ракетном крейсере "Лонг Бич" водоизмещением 17 тысяч тонн. Компактный советский ровесник (1962 года) – ракетный крейсер проекта 58 (шифр "Грозный") – своей выдающейся ударной мощью "уделал" бы американца в бою, при всех обстоятельствах. История высокотехнологической борьбы сверхдержав на море продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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