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Лавров: многие страны подтвердили участие в мероприятиях 9 мая в Москве
Лавров: многие страны подтвердили участие в мероприятиях 9 мая в Москве
Sputnik Грузия
Иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, заявил Песков 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Многие приглашенные страны подтвердили своё участие в предстоящих 9 мая в Москве мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, дмитрий песков, сергей лавров, москва, день победы
россия, в мире, политика, дмитрий песков, сергей лавров, москва, день победы
Лавров: многие страны подтвердили участие в мероприятиях 9 мая в Москве
15:26 06.02.2025 (обновлено: 17:26 06.02.2025)
Иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Многие приглашенные страны подтвердили своё участие в предстоящих 9 мая в Москве мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Главная дата – это 9 мая, когда состоится парад Победы. Уже многие приглашённые подтвердили своё участие, включая всех наших друзей, соседей, союзников из стран СНГ (Содружества Независимых Государств) и многих других стран", – сказал министр иностранных дел.
Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.