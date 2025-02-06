https://sputnik-georgia.ru/20250206/lavrov-mnogie-strany-podtverdili-uchastie-v-meropriyatiyakh-9-maya-v-moskve-292034168.html

Лавров: многие страны подтвердили участие в мероприятиях 9 мая в Москве

Лавров: многие страны подтвердили участие в мероприятиях 9 мая в Москве

Sputnik Грузия

Иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, заявил Песков 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T15:26+0400

2025-02-06T15:26+0400

2025-02-06T17:26+0400

россия

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политика

дмитрий песков

сергей лавров

москва

день победы

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Многие приглашенные страны подтвердили своё участие в предстоящих 9 мая в Москве мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, иностранные лидеры из разных стран, не только СНГ, будут приглашены в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, дмитрий песков, сергей лавров, москва, день победы