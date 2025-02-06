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Нарушать правила на акциях протеста в Грузии обойдется дороже
Нарушать правила на акциях протеста в Грузии обойдется дороже
Sputnik Грузия
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии" 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T09:01+0400
2025-02-06T09:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым многократно увеличиваются штрафы за нарушения на акциях протеста.В частности, согласно поправкам, увеличиваются штрафы не только по самой статье "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии. Штраф за повторное совершение подобного действия вырастет в два раза и составит от 3 до 5 тысяч лари, при этом максимальный срок административного ареста вырастет с 15 до 60 дней. С 3 до 5 тысяч увеличится максимальный штраф за неподчинение требованию или распоряжению представителей органов правопорядка, а вот максимальный срок административного ареста за это деяние вырастет с 15 до 60 дней. За нарушение правил проведения собраний или манифестаций штраф вырастет в четыре раза и составит 2 тысячи вместо 500 лари для участников, но останется в размере 5 тысяч лари для организаторов. За блокирование входов в суд, в место жительства судьи или акцию в здании суда будет введена альтернатива в виде штрафа в размере 5 тысяч лари или арест до 60 дней, вместо просто ареста до 15 дней. Штраф же за призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя, к разжиганию розни, пропаганду насилия по какому-либо признаку, наличие запрещенных законом предметов составит 5 тысяч лари для участников и 15 тысяч – для организаторов. В 5 тысяч лари или арест на срок до 60 дней обойдется нахождение на акции, которая была прекращена усилиями МВД Грузии. Повторное же действие будет караться штрафом от 5 до 10 тысяч лари для участников либо административным арестом на срок до 20 дней. Для организаторов за подобное действие теперь предусмотрен штраф от 15 до 20 тысяч лари либо административный арест на срок от 5 до 60 дней. А вот штраф за наличие на акции протеста мигающих или лазерных фонариков и ношение маски останется прежним – 2 тысячи лари. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акции, акции протеста, грузия, новости, общество
акции, акции протеста, грузия, новости, общество

Нарушать правила на акциях протеста в Грузии обойдется дороже

09:01 06.02.2025 (обновлено: 09:31 06.02.2025)
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.02.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии"
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым многократно увеличиваются штрафы за нарушения на акциях протеста.
В частности, согласно поправкам, увеличиваются штрафы не только по самой статье "Нарушение закона "О собраниях и манифестациях", но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии.

Так, максимальный штраф за мелкое хулиганство, которое в Грузии является административным правонарушением и предполагает мат в общественном месте, оскорбительное отношение к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, вырастет в три раза и составит 3 тысячи лари вместо 1 тысячи. А вот административный арест за это деяние составит максимум 20 дней вместо 15.

Штраф за повторное совершение подобного действия вырастет в два раза и составит от 3 до 5 тысяч лари, при этом максимальный срок административного ареста вырастет с 15 до 60 дней.
С 3 до 5 тысяч увеличится максимальный штраф за неподчинение требованию или распоряжению представителей органов правопорядка, а вот максимальный срок административного ареста за это деяние вырастет с 15 до 60 дней.
За нарушение правил проведения собраний или манифестаций штраф вырастет в четыре раза и составит 2 тысячи вместо 500 лари для участников, но останется в размере 5 тысяч лари для организаторов.
За блокирование входов в суд, в место жительства судьи или акцию в здании суда будет введена альтернатива в виде штрафа в размере 5 тысяч лари или арест до 60 дней, вместо просто ареста до 15 дней.
Штраф же за призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя, к разжиганию розни, пропаганду насилия по какому-либо признаку, наличие запрещенных законом предметов составит 5 тысяч лари для участников и 15 тысяч – для организаторов.
В 5 тысяч лари или арест на срок до 60 дней обойдется нахождение на акции, которая была прекращена усилиями МВД Грузии.
Повторное же действие будет караться штрафом от 5 до 10 тысяч лари для участников либо административным арестом на срок до 20 дней. Для организаторов за подобное действие теперь предусмотрен штраф от 15 до 20 тысяч лари либо административный арест на срок от 5 до 60 дней.
А вот штраф за наличие на акции протеста мигающих или лазерных фонариков и ношение маски останется прежним – 2 тысячи лари.
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".
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