https://sputnik-georgia.ru/20250206/natsionalnaya-biblioteka-gruzii-i-geraldicheskiy-sovet-vyvedeny-iz-struktury-parlamenta-292036183.html

Национальная библиотека Грузии и Геральдический совет выведены из структуры парламента

Национальная библиотека Грузии и Геральдический совет выведены из структуры парламента

Sputnik Грузия

Геральдический совет будет преобразован в департамент государственных символов 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T22:04+0400

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2025-02-06T22:38+0400

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает законодательные изменения, согласно которым Национальная библиотека парламента и Геральдический совет перестанут быть учреждениями при законодательном органе и станут юридическими лицами публичного права, перейдя в подчинение исполнительной власти. Национальная библиотека перейдет в ведение Министерства культуры, которое будет решать вопрос увольнения/назначения ее генерального директора. Положение о Национальной библиотеке, штатное расписание и условия труда также будет утверждать министр культуры. Соответствующий пакет законодательных поправок уже инициирован в парламенте и представлен спикером парламента Шалвой Папуашвили. Спикер парламента объяснил изменения необходимостью устранения правовой неопределенности в статусе этих учреждений. Как заявил Шалва Папуашвили на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам, в свое время формирование Национальной библиотеки в парламентскую библиотеку было навеяно Библиотекой конгресса США. По его словам, библиотека представляет из себя некий гибрид, которого как такового в грузинском правовом пространстве не существует. Что касается Геральдического совета при парламенте, то поправками, внесенными в парламент, вместо него будет создано юридическое лицо публичного права – Департамент государственных символов. Департамент будет находиться под координацией правительства – его руководитель будет назначаться и освобождаться от должности премьер-министром, а правительство будет осуществлять контроль за деятельностью департамента. На пленарном заседании законопроект планируют рассмотреть в пятницу, 7 февраля. В случае принятия поправок изменения будут внесены в 101 и 102 статьи регламента парламента Грузии. Немного истории Доступная для всех слоев населения библиотека была основана в 1846 году как Тифлисская публичная библиотека. К 1859 году фонд Тифлисской публичной библиотеки состоял из 13 260 экземпляров изданий на 19 языках. По мере роста книжного собрания, здание Управления генерал-губернатора больше не могло удовлетворять требованиям, и в 1851 году для библиотеки было построено новое здание. Двадцать пятого декабря 1996 года библиотека перешла под административный контроль парламента Грузии и получила название Национальная парламентская библиотека Грузии. В 2000 году ей было присвоено имя в честь грузинского литературного и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шалва папуашвили, национальная парламентская библиотека, парламент грузии