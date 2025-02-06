https://sputnik-georgia.ru/20250206/posledniy-shans-popast-na-evrobasket--kogo-trener-sbornoy-gruzii-vyzval-na-match-s-daniey-292021246.html

Последний шанс попасть на Евробаскет – кого тренер сборной Грузии вызвал на матч с Данией

Последний шанс попасть на Евробаскет – кого тренер сборной Грузии вызвал на матч с Данией

Sputnik Грузия

Победа в матче с Данией обеспечит Грузии прямую путевку на главный континентальный турнир 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T10:51+0400

2025-02-06T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу под руководством Александра Джикича начинает подготовку к финальным играм отборочного турнира Евробаскета 2025 – тренер вызвал 20 игроков на предстоящий матч против Дании 21 февраля. Победа в матче с Данией обеспечит Грузии прямую путевку на главный континентальный турнир, тогда как поражение лишит возможности квалифицироваться, даже при выигрыше следующего матча против Сербии 24 февраля в Белграде. В расширенный состав вошли 20 баскетболистов, среди которых семь легионеров и 13 игроков Суперлиги. К игре с Данией будут готовиться: Камар Болдуин, Рати Андроникашвили, Георгий Очхикидзе, Лука Ликликадзе, Лука Мазиашвили, Мате Хатиашвили, Мате Кавлашвили, Дуда Санадзе, Сандро Санадзе, Давид Кукушадзе, Кахабер Джинчарадзе, Александре Певадзе, Георгий Сулаберидзе, Торнике Шенгелия (капитан), Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Илья Лондаридзе, Иване Мегенеишвили, Георгий Шермадини, Георгий Бакрадзе.Согласно календарю ФИБА, окно отборочного турнира начнется 17 февраля, и большинство грузинских легионеров присоединятся к команде именно в этот день. Официально подготовка к встрече с Данией стартует 10 февраля, а 17 февраля Джикич назовет окончательный состав из 14 игроков. После утверждения состава команда переедет на генеральный сбор, будет жить в отеле Courtyard Marriott и тренироваться на "Тбилиси Арене". Онлайн-продажа билетов на матч с Данией уже началась.Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета 2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, дания, дуда санадзе, торнике шенгелия, бека бурджанадзе, фиба