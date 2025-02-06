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Послы грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии – премьер-министр
Послы грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии – премьер-министр
Sputnik Грузия
Все решения будут приниматься правительством Грузии самостоятельно, исключительно в соответствии с национальными интересами страны, заявил премьер 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T18:41+0400
2025-02-06T18:41+0400
2025-02-06T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Конкретные послы вмешивались и продолжают грубое вмешательство во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Накануне вице-спикер парламента Грузии Теа Цулукиани заявила о намерении властей страны положить конец "диктатуре" западных посольств и местных НПО в грузинской политике. По ее словам, посольство США и другие посольства не делают по крайней мере ничего для того, чтобы в Грузии не было такой сильной поляризации. По словам премьер-министра, все это является результатом деятельности Deep State ("глубинного государства"). Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Как отметил премьер, и в будущем все решения будут приниматься правительством Грузии самостоятельно, исключительно в соответствии с национальными интересами страны. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, сша
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, сша
Послы грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии – премьер-министр
Все решения будут приниматься правительством Грузии самостоятельно, исключительно в соответствии с национальными интересами страны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Конкретные послы вмешивались и продолжают грубое вмешательство во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
Накануне вице-спикер парламента Грузии Теа Цулукиани заявила о намерении властей страны положить конец "диктатуре" западных посольств и местных НПО в грузинской политике. По ее словам, посольство США и другие посольства не делают по крайней мере ничего для того, чтобы в Грузии не было такой сильной поляризации.
"Были очень тяжелые процессы, очень тяжелые факты, конкретные послы пытались, а некоторые из них и сейчас пытаются грубо вмешиваться во внутренние дела Грузии, что, помимо прочего, противоречит конкретным конвенциям, ограничивающим деятельность иностранных дипломатов", – заявил Кобахидзе.
По словам премьер-министра, все это является результатом деятельности Deep State ("глубинного государства").
"Есть определенные послы, которые следуют указаниям Deep State. Этому в нашей стране необходимо положить конец раз и навсегда. Слава Богу, в отличие от ситуации несколько лет назад, сегодня ни у кого нет возможности открыто вмешиваться в наши внутренние дела. Законы пишутся в парламенте Грузии, законы исполняются в правительстве Грузии. Именно так должно действовать суверенное правительство", – заявил Кобахидзе.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Как отметил премьер, и в будущем все решения будут приниматься правительством Грузии самостоятельно, исключительно в соответствии с национальными интересами страны.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.