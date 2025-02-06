https://sputnik-georgia.ru/20250206/posly-grubo-vmeshivayutsya-vo-vnutrennie-dela-gruzii--premer-ministr-292033692.html

Послы грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии – премьер-министр

Послы грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии – премьер-министр

Sputnik Грузия

Все решения будут приниматься правительством Грузии самостоятельно, исключительно в соответствии с национальными интересами страны, заявил премьер 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T18:41+0400

2025-02-06T18:41+0400

2025-02-06T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Конкретные послы вмешивались и продолжают грубое вмешательство во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Накануне вице-спикер парламента Грузии Теа Цулукиани заявила о намерении властей страны положить конец "диктатуре" западных посольств и местных НПО в грузинской политике. По ее словам, посольство США и другие посольства не делают по крайней мере ничего для того, чтобы в Грузии не было такой сильной поляризации. По словам премьер-министра, все это является результатом деятельности Deep State ("глубинного государства"). Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Как отметил премьер, и в будущем все решения будут приниматься правительством Грузии самостоятельно, исключительно в соответствии с национальными интересами страны. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, сша