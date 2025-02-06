https://sputnik-georgia.ru/20250206/sotrudnichestvo-gruzii-i-kazakhstana-igraet-vazhnuyu-rol-dlya-vsego-regiona--kobakhidze-292036562.html

Сотрудничество Грузии и Казахстана играет важную роль для всего региона – Кобахидзе

Сотрудничество Грузии и Казахстана играет важную роль для всего региона – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Премьер-министр Грузии обсудил на встрече с президентом Казахстана вопросы многопланового партнерства 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T22:46+0400

2025-02-06T22:46+0400

2025-02-06T22:46+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Сотрудничество Грузии и Казахстана имеет решающее значение для обеспечения устойчивого роста и стабильности в регионе и за его пределами, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в социальной сети Х после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Кобахидзе 5 февраля вместе с делегацией отправился в Казахстан с двухдневным официальным визитом, в его рамках состоялись встречи высокого уровня с президентом и главой правительства Казахстана. Премьер-министр Грузии назвал встречу с президентом Казахстана плодотворной, подчеркнув, что на ней стороны обсудили вопросы многопланового партнерства. Как заявил ранее Кобахидзе, Грузия приветствует перспективы увеличения объемов транспортировки казахстанских энергоресурсов, в частности, нефти и нефтепродуктов через транспортную инфраструктуру Грузии и порты Черного моря. Он также подчеркнул, что перед властями Грузии стоит амбициозная задача максимально полно восстановить историческую функцию страны – функцию связанности, транзитную функцию, и в этой связи углубление торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Казахстаном имеет особое значение. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, казахстан, ираклий кобахидзе, касым-жомарт токаев